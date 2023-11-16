Τα Ηνωμένα Έθνη αναζητούν τρόπους για την εκκένωση του νοσοκομείου αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας αλλά οι επιλογές είναι λίγες καθώς υπάρχουν περιορισμοί για θέματα αναφορικά με την ασφάλεια και τις διαδικασίες μεταφοράς, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ένα εμπόδιο είναι ότι η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δεν έχει επαρκείς ποσότητες καυσίμων για τα ασθενοφόρα της εντός της Γάζας για την απομάκρυνση ασθενών, δήλωσε στο Reuters ο περιφερειακός διευθυντής διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ Ρικ Μπρέναν.

Η Αίγυπτος είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο τα ασθενοφόρα της να εισέλθουν στη Γάζα για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση αμάχων αρκεί να δίδονται εγγυήσεις για την ασφάλεια και την ανεμπόδιστη δίοδο, δήλωσε ο ίδιος από το Κάιρο.

Εξ όσων γνωρίζει ο ΠΟΥ, υπάρχουν ακόμα περίπου 600 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 27 σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Σίφα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν αυτή την εβδομάδα ύστερα από πολιορκία ημερών, δήλωσε ο Μπρέναν.

«Εξετάζουμε την περίπτωση πλήρους εκκένωσης αλλά υπάρχουν πολλές ανησυχίες, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στη διαδικασία μεταφοράς. Οι επιλογές μας είναι αρκετά περιορισμένες αλλά ελπίζουμε να έχουμε κάποιες καλύτερες ειδήσεις τις επόμενες 24 ώρες», δήλωσε.

Αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα στην απομάκρυνση θα είναι οι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και 36 νεογέννητα βρέφη, που έχασαν την πρόσβαση σε θερμοκοιτίδες λόγω έλλειψης καυσίμων για την ηλεκτροδότηση, δήλωσε.

Τα σχέδια εκκένωσης περιπλέκονται από το γεγονός ότι τον περισσότερο καιρό δεν υπάρχει επικοινωνία με το νοσοκομείο, δήλωσε ο Μπρέναν.

«Η ιδέα είναι ότι θα φέρουμε την πλειονότητα των ασθενών σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων από τη Σίφα», πρόσθεσε.

«Θα φέρουμε την πλειονότητα αυτών σε νοσοκομεία στη νότια Γάζα αλλά εκείνα τα νοσοκομεία είναι ήδη υπερπλήρη άρα αυτό είναι ένας ακόμα παράγοντας που περιπλέκει την κατάσταση. Η άλλη επιλογή είναι φυσικά να φέρουμε κάποιους από αυτούς στην Αίγυπτο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

