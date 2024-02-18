Στο θέμα του ερωτηματολογίου στο iSYRIZA επανέρχεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης με νέα ανάρτησή του στο Facebook, μετά την παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη που ζητά τη σύγκληση των κομματικών οργάνων πριν από το συνέδριο.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Στον ΣΥΡΙΖΑ που οραματίζομαι, ο πρόεδρος και τα όργανα πρώτα ακούν τη βάση και μετά αποφασίζουν, λαμβάνοντάς την υπόψη.

Γνωρίζω ότι είναι κάτι ασυνήθιστο για την πολιτική σκηνή στη χώρα μας, αλλά για να μιλήσουμε ξανά στην κοινωνία πρέπει να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να ακούσουμε την κοινωνία.

Το να δώσουμε φωνή στα μέλη ήταν βασική μου δέσμευση από την πρώτη στιγμή, όταν έθεσα υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, ο προοδευτικός κόσμος από το 2019 μάς φωνάζει «αλλάξτε τα όλα».

Παροτρύνω όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο isyriza.gr/preconference_… . Οι απαντήσεις σας θα είναι αρωγός και για εμένα και για τα Όργανα του κόμματος στις αποφάσεις μας.

Δε μιλάμε εδώ για δημοσκοπήσεις σε δελτία ειδήσεων αλλά για μία διαδικασία εσωκομματικής δημοκρατίας.

Καλώ όλους τους προοδευτικούς πολίτες να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν τη μόνη εναλλακτική στην κυβερνητική δυστοπία, και να στηρίξουν την προσπάθειά μου».

Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη

«Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στον ιστότοπο του #iSYRIZA την πρωτοβουλία του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη να ζητήσει τη γνώμη των μελών του κόμματος για θέματα που αφορούν στη δομή, στην ονομασία, στο λογότυπο, καθώς και στην πολιτική ταυτότητα του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ

Πέντε ημέρες πριν το συνέδριο, επιλέγονται και τίθενται, εν είδει ερωτηματολογίου δημοσκόπησης, ζητήματα ταυτοτικά, που αποτελούν συνεδριακές αποφάσεις και καταστατικές θέσεις του κόμματός μας. Ζητήματα κομβικά, κρίσιμα και σημαντικά δεν τίθενται στη δημόσια σφαίρα από τη στιγμή που δεν έχουν τεθεί ούτε στις θέσεις, ούτε στον δημόσιο, αλλά ούτε και στον εσωκομματικό διάλογο των μελών του κόμματος.

Θα περίμενα, επομένως, από τον Πρόεδρο, πριν θέσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτά τα ταυτοτικά ερωτήματα για το κόμμα μας στα μέλη μας, να μας πει τι ακριβώς προτείνει ο ίδιος, ποια είναι δηλαδή η δική του θέση για τα παραπάνω.

Το ελάχιστο που υποχρεούμαι να πράξω μετά απ' όλα αυτά, είναι να ζητήσω άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Πριν δηλαδή αυτό εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πάνος Ρήγας, ο οποίος ανέφερε:

«Πέντε ημέρες πριν την κορυφαία διαδικασία του 4ου Συνεδρίου του κόμματος μας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ εμφανίζονται πρωτόγνωρες καταστάσεις και διαδικασίες. Είναι αλήθεια πως μετά την αποχώρηση από την ηγεσία του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι μη σεβόμενοι δημοκρατικές διαδικασίες αποχώρησαν λοιδωρώντας τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη. Άλλοι λίγες μέρες πριν το συνέδριο ανοίγουν συζήτηση για συμμαχίες και θέματα στρατηγικής που θα έπρεπε να τεθούν στο συνέδριο.

Ο πρόεδρος θα έπρεπε να διαμορφώσει συνθήκες σύνθεσης και συλλογικής λειτουργίας. Η εμφάνιση ενός ερωτηματολόγιο για ταυτοτικά ζητήματα που αποτελούν θέματα συνεδρίου χωρίς να γνωρίζω ως μέλος της Π.Γ την ανάγκη και σκοπιμότητα, αυτοβούλως από τον πρόεδρο, δεν συμβάλλει στην συλλογική μάχη που έχουμε να δώσουμε.

Ο πρόεδρος οφείλει άμεσα να πάρει πρωτοβουλία για συνεννόηση.

Σήμερα μάλιστα που η πολιτική της ΝΔ καταστρέφει την κοινωνία, που με αυταρχικές μεθόδους αντιμετωπίζει αγρότες και φοιτητές , που παραβιάζει το κράτος δικαίου και το Σύνταγμα.

ΥΓ. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ το 1989. Όπως πάντα έτσι και τώρα θα στηρίξω την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις αγωνίες των χιλιάδων συντρόφων μακριά από προσωπικές στρατηγικές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.