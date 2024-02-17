«Με επείγοντα τρόπο δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα σε ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση (για τα γενόσημα φάρμακα), η οποία έχει όριο - πλαφόν τα 3 ευρώ ανά σκεύασμα, τη διαφορά που μπορεί να πληρώνει κάποιος σε σχέση με την παλαιά τιμολόγηση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας,«αυτό αφορά 1.700 φάρμακα. Στα 1.600 φάρμακα, η διαφορά είναι της τάξεως 0,5 -1 ευρώ. Υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες, οι στατίνες και τα ψυχιατρικά φάρμακα, στα οποία μπορεί να δει κανείς διαφορά 15 ευρώ. Εκεί μπαίνει πλαφόν 3 ευρώ ώστε καθένας που θα επιλέξει να πάρει το ακριβότερο να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά»

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «είχαν δίκιο οι φαρμακοποιοί που φώναξαν» και ευχαρίστησε τους κυρίους Βαλτά και Λουράντο. «Η λογική είναι ότι λάθη μπορεί να γίνονται, το ζήτημα είναι να είσαι γρήγορος να διορθώνεις», πρόσθεσε και υποστήριξε ότι «η τιμή των φαρμάκων μειώθηκε 7%.».

Επίσης, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι επιθυμία του είναι το εμβόλιο covid να γίνεται από τα φαρμακεία. «Θέλω να συνδέσω τη θητεία μου στο υπουργείο Υγείας με πολύ στενότερη συνεργασία και ενεργό ρόλο των φαρμακείων στις παροχές δημόσιας υγείας. Θα βάλουμε, μετά από συνταγογράφηση, το εμβόλιο του covid στα φαρμακεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ψήφισμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Οι ευρωβουλευτές που το ψήφισαν αυτό, δεν πρέπει να ξαναψηφιστούν. Το να πηγαίνεις στην Ευρώπη και να ζητάς να κοπούν τα λεφτά από την Ελλάδα... Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν να κοπούν τα λεφτά από την Ελλάδα. Είναι αδιανόητο, η Ελλάδα τους πληρώνει για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα της εκεί και αυτοί ψήφισαν να κοπούν τα λεφτά από την Ελλάδα»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Γεωργιάδης συνέστησε στους αγρότες «να μην κλείσουν τους δρόμους, θα έχουν κάνει μεγάλο λάθος». «Ο Πρωθυπουργός έκανε το μέγιστο δυνατό», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.