Οι συναντήσεις του ΥΕΘΑ στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της 60ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε:
- Με τον επίτροπο Δράσης της Ε.Ε. για το κλίμα και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας Wopke Hoekstra,
- Με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Shoukry, με τον οποίο είχε εγκάρδια συζήτηση,
- Με τον υπουργό Εξωτερικών και πρώην Καγκελάριο της Αυστρίας Alexander Schallenberg και με τον πρώην ΥΠΕΞ της Αυστρίας Michael Linhart,
- Με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Ian Borg,
- Με τον CEO της Lockheed Martin James D. Taiclet, με τον οποίο συζήτησαν για τα μαχητικά αεροσκάφη F- 35 και την πορεία αναβάθμισης των F- 16 σε Viper.
- Με τον πρώην υπουργό 'Αμυνας των ΗΠΑ στρατηγό James Mattis, με τον οποίο συζήτησε για τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, σχετικά με την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή μας και
- Mε τον πρόεδρο του δ.σ. του GLOBSEC πρώην Αντικαγκελάριο της Αυστρίας wilhelm Molterer.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.