Οι συναντήσεις του ΥΕΘΑ στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της 60ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε:

- Με τον επίτροπο Δράσης της Ε.Ε. για το κλίμα και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας Wopke Hoekstra,

- Με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Shoukry, με τον οποίο είχε εγκάρδια συζήτηση,

- Με τον υπουργό Εξωτερικών και πρώην Καγκελάριο της Αυστρίας Alexander Schallenberg και με τον πρώην ΥΠΕΞ της Αυστρίας Michael Linhart,

- Με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Ian Borg,

- Με τον CEO της Lockheed Martin James D. Taiclet, με τον οποίο συζήτησαν για τα μαχητικά αεροσκάφη F- 35 και την πορεία αναβάθμισης των F- 16 σε Viper.

- Με τον πρώην υπουργό 'Αμυνας των ΗΠΑ στρατηγό James Mattis, με τον οποίο συζήτησε για τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, σχετικά με την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή μας και

- Mε τον πρόεδρο του δ.σ. του GLOBSEC πρώην Αντικαγκελάριο της Αυστρίας wilhelm Molterer.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

