Ν. Ανδρουλάκης: «Το κόμμα που κάποιοι είχαν καταδικασμένο αναγεννήθηκε»

Σε εκδήλωση της νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου Κρήτης μίλησε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στους πολιτικούς στόχους ενόψει ευρωεκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης προέτρεψε τους παρευρισκόμενους σε μια αναδρομή στον χρόνο. «Το ερώτημα δύο χρόνια πριν ήταν αν θα υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και αν θα πάει ως συμπλήρωμα με τον έναν ή τον άλλον. Η μεγάλη νίκη που πετύχαμε, είναι ότι σήμερα έχει αλλάξει το ερώτημα, που τίθεται. Δεν είναι αν θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά πότε θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μεγάλη μας νίκη. Ότι καταφέραμε αυτό που θεωρούσαν ακατόρθωτο. Το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν είναι συμπλήρωμα, αλλά ήδη στις μετρήσεις είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει δεύτερο κόμμα με τη λαϊκή ετυμηγορία στις ευρωπαϊκές εκλογές, με αυξημένα τα ποσοστά του» σημείωσε.

Επισήμανε τα κυβερνητικά λάθη ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

«Πέντε πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ και τέσσερις υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, -με τελευταίο τον κ. Αυγενάκη-, τα έκαναν μπάχαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ . Τον Δεκέμβριο οι πληρωμές ήταν κατά 600 εκατ. ευρώ λιγότερες. Οι χειρότερες από την αρχή της εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό οδήγησαν σε παραίτηση και τον τελευταίο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Ως προς το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης ελέγχει τα πάντα. Αυτό αποκαλύπτει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξύπνησαν ξαφνικά 330 Ευρωβουλευτές από την Αριστερά, τη Σοσιαλδημοκρατία, τους Πράσινους, τους Φιλελεύθερους και επτά της Δεξιάς του Λαϊκού Κόμματος και αναρωτήθηκαν “τι γίνεται στην Ελλάδα;” Αργά και σταθερά υποβαθμίζεται η ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η διάκριση των εξουσιών. Ξαφνικά, ο Άρειος Πάγος -λες και είμαστε Ουγγαρία- απαντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πού ήταν ο Άρειος Πάγος όταν κατέθεσα τη μηνυτήρια αναφορά για τις υποκλοπές και ακόμη δεν έχει καλέσει τον ανιψιό του Πρωθυπουργού;»

Με φόντο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και την ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο διάλογο, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, με πόρους, με έρευνα, με καθηγητές. Να απαγορεύσουμε τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά; Λέμε όχι. Εμείς δεν απαγορεύουμε, εμείς ρυθμίζουμε. Δεν κάνουμε franchise όπως ο κ. Πιερρακάκης. Θέλουμε να γίνουν και μη κερδοσκοπικά με τρία, όμως, κριτήρια: οικονομικά, ακαδημαϊκά, γεωγραφικά».

Σχολίασε, επίσης, την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επί του θέματος.

«Σήμερα ο κ. Κασσελάκης δήλωσε ότι δεν θέλει τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Αλλά όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, έλεγε ότι ήταν υπέρ των ιδιωτικών! Άλλαξε άποψη μέσα σε μερικούς μήνες! Εμείς μιλάμε αξιακά και συγκεκριμένα γιατί ο λόγος μας δεν έχει στόχο να χαϊδέψουμε αυτιά ή να υφαρπάξουμε την ψήφο των πολιτών. Ο λόγος μας είναι προγραμματικός με ζητούμενο να μας εμπιστευθεί ξανά η κοινωνία. Να γίνει η δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ, η παράταξη που θα αναγεννήσει και θα δώσει προοπτική σε όλες τις γενιές για κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

