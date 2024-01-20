Οι απουσίες και οι παρουσίες της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες – Τι περιλαμβάνει η δεύτερη ημέρα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αποστολή πρώτης ημέρας στις Σπέτσες εξετελέσθη. Με εξαίρεση τις δικαιολογημένες απούσες Όλγα Γεροβασίλη και Μαρίνα Κοντοτόλη, αλλά και τους λίγο καθυστερημένους Παύλο Πολάκη (είχε χειρουργείο) και Γιώτα Πούλου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με επιτυχία τη συνεδρίασή της. Σήμερα στο νησί θα βρεθούν η Ρένα Δούρου, η Αθηνά Λινού, η Νίνα Κασιμάτη, αλλά και η Έλενα Ακρίτα που τελικά όπως ανακοίνωσε δεν θα απέχει από τις εργασίες.

Ο Στέφανος Κασσελάκης υποδέχτηκε τους βουλευτές στην είσοδο του σπιτιού και στη συνέχεια κάθισαν όλοι μαζί σε τρεις ροτόντες γύρω από το αναμμένο τζάκι, σε χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν επετράπη η είσοδος στους δημοσιογράφους οι οποίοι βρίσκονταν σε απόσταση από την είσοδο της οικείας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λαπ τοπ των βουλευτών άνοιξαν από νωρίς προκειμένου να κρατούν σημειώσεις από τη συζήτηση.

Η χθεσινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην ακρίβεια. Υπήρξε αναλυτική τοποθέτηση από τη Θεοδώρα Τζάκρη για τη καμπάνια που θα ξεκινήσει το κόμμα σχετικά με τις ανατιμήσεις στην αγορά με τον πρόεδρο να απαντά σε αρκετές ερωτήσεις. Ακολούθησε ο Χάρης Μαμουλάκης που ανέλυσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις υποδομές και τις μεταφορές. Επικεντρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις λύσεις που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, την ανάταξη των μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και θέματα υποδομών που έχουν να κάνουν κυρίως με τη Θεσσαλία, τα αντιπλημμυρικά έργα και την οδοποιία.

Ο μπουφές, άνοιξε μετά τις 9.00 μ.μ και περιελάμβανε φαγητό για τους βίγκαν βουλευτές.

Πιο αναλυτική θα είναι η σημερινή παρουσίαση του αρμόδιου τομεάρχη για την οικονομία, Νίκου Παππά όπως και του Χρήστου Γιαννούλη για θέματα ανάπτυξης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ θα αναφερθεί στην οικονομική πολιτική της Ν.Δ., πως δεν απαντά στις μεγάλες κρίσεις (ακρίβειας, κλιματική και δημογραφικού), σημειώνοντας πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κινούνται στη γραμμή υλοποίησης του σχεδίου Πισσαρίδη για εκκαθάριση της αγοράς και την κοινωνίας. Αναμένεται να τονίσει πως «είμαστε 32οι στους 36 στην ανάπτυξη, πληρώνουμε 7 δισ. περισσότερο ΦΠΑ από το 2021, χάνουμε 40 δισ. από την πώληση των μετοχών των τραπεζών. Προτείνουμε αύξηση μισθών, μείωση ΦΠΑ, προοδευτικό φορολογικό συντελεστή για φυσικά και νομικά πρόσωπα». Ο Νίκος Παππάς θα επισημάνει πως «τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν προοδευτικές απαντήσεις. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του χρέους, για διαφάνεια και δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση, για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας».

Σήμερα οι εργασίες της Κ.Ο. θα ξεκινήσουν στις 8.15 π.μ. και με εξαίρεση ένα ελαφρύ δίωρο γεύμα το μεσημέρι θα ολοκληρωθούν το βράδυ στις 20.30. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» από την Παρασκευή η Κατερίνα Νοτοπούλου θα επικεντρωθεί στη «μαύρη βίβλο» της κυβερνητικής πολιτικής για τα προνοιακά θέματα, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τη στεγαστική κρίση, την αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων και το δημογραφικό. Η Νίνα Κασιμάτη θα αναλύσει το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιώργος Καραμέρος, στο τομέα της ψηφιακής πολιτικής, θα μιλήσει μεταξύ άλλων για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια που δεν θα κινείται στη λογική της καταστολής και των παρακολουθήσεων.

Η Ρένα Δούρου θα αναφερθεί στις οχτώ ερωτήσεις που έχει κάνει ήδη προς την κυβέρνηση και περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και την κύρωση των μνημονίων συνεργασίας με τη Β. Μακεδονία, χωρίς να έχει απαντηθεί καμία. Η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείεται να αναβαθμίσει κάποιες από τις παρεμβάσεις της σε επερωτήσεις προκειμένου να προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή με όλα τα κόμματα. Όλοι οι βουλευτές θα τοποθετηθούν για τους τομείς τους με τα powerpoint που έχουν ετοιμάσει μεταξύ αυτών ο Βασίλης Κόκκαλης που θα παρουσιάσει μια νέα πρόταση νόμου για τους συνεταιρισμούς και ο Συμεών Κεδίκογλου θα αναλύσει καινούργια μοντέλα και μηχανισμούς που προτείνει το κόμμα για την πολιτική προστασία.

Η κοινοβουλευτική ομάδα θα δειπνήσει σήμερα σε εστιατόριο του νησιού. Την Κυριακή τόσο οι βουλευτές όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα αναχωρήσουν για την Αθήνα.

