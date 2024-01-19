Ανδρουλάκης: «Ως πότε θα βαπτίζουμε ανάπτυξη τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας;»

Μιλώντας σε εκδήλωση της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση στην Πάτρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε την Παρασκευή ως κεντρικά ζητήματα της πολιτικής του την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του στεγαστικού προβλήματος.



«Μετά από 20 χρόνια στα αστικά κέντρα δεν θα υπάρχει ελληνική ιδιοκτησία. Ως πότε θα βαπτίζουμε ανάπτυξη τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για κατάργηση της golden visa στα ακίνητα καθώς έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των ενοικίων.



«Το προηγούμενο δεκάμηνο τα υπερκέρδη των super market έφτασαν τα 646 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2021 το 1,1 δισεκ. ευρώ. Οι τράπεζες την τελευταία διετία έβγαλαν 7,5 δισεκ. κέρδη» σημείωσε αναφερόμενος στον πληθωρισμό της απληστίας, που αναγνώρισε με καθυστέρηση δύο ετών η κυβέρνηση.



Απηύθυνε κάλεσμα στα στελέχη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να πυκνώσουν τα μηνύματα του Κινήματος στην κοινωνία ώστε «να είμαστε ισχυρό δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές ώστε την επόμενη ημέρα να καλέσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της κεντροαριστεράς, να αναγεννήσουνε τον χώρο μας και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές».



«Με ταπεινότητα θα νικήσουμε την υπεροψία και την αλαζονεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφερόμενος εξάλλου στα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «με αγώνα και προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ, που οι κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας ήθελαν να συνθλίψουν στις διπλές εκλογές, κατάφερε τα στελέχη του να είναι είτε αξιωματική αντιπολίτευση είτε νικηφόρα παράταξη στους μεγάλους δήμους και σε δυο περιφέρειες. Αυτή ήταν μόνο η αρχή για ακόμη σημαντικότερες νίκες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.