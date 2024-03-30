Σε προεκλογική περίοδο εισέρχεται η χώρα ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου με τα κόμματα να εντείνουν την προεκλογική τους δραστηριότητα με κεντρικό στόχο τη συσπείρωση των ψηφοφόρων τους.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το έναυσμα σήμερα από το Μοσχάτο όπου συνομιλώντας με πολίτες σηματοδότησε τη στροφή στα προβλήματα της καθημερινότητας χωρίς να παραλείψει να στείλει νέα μηνύματα προς εκείνους που, όπως είπε, εκβιάζουν, επιθυμώντας να συγκυβερνήσουν.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας σε κομματική συγκέντρωση έστειλε πολλαπλά μηνύματα τονίζοντας ότι δεν θα υποχωρήσει, παρά τις πιέσεις, από τον στόχο να γίνει η Ελλάδα μία ευρωπαϊκή χώρα.

Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη στα προβλήματα των πολιτών και ζήτησε ισχυρή εντολή στις ευρωεκλογές.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να κερδίσει κομματικά οφέλη από το δυστύχημα των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προδιάγραψε σήμερα το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας με διττή έμφαση, στον πόλεμο που έχει κηρύξει κατά των συμφερόντων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη στον ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός θέτει όλο και περισσότερα διλήμματα προς τους ψηφοφόρους με κυρίαρχο την εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντά τους, αλλά και τον πόλεμο που ο ίδιος έχει κηρύξει απέναντι σε όσους επιθυμούν να συγκυβερνήσουν, όπως τονίζει, τις τελευταίες ημέρες στις παρεμβάσεις του και στις ομιλίες του.

Στο επόμενο διάστημα μέχρι τις κάλπες στην προεκλογική δραστηριότητα του πρωθυπουργού περιλαμβάνονται περιοδείες ανά τη χώρα αλλά και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Κύριος στόχος για το κυβερνών κόμμα αποτελεί η συσπείρωση. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν απαραίτητο να υπάρξει μία μεγάλη συσπείρωση των ψηφοφόρων του κόμματος, που το ψήφισαν και στις εθνικές εκλογές του 2023.

Το συνέδριο της ΝΔ αποτελεί σταθμός για τους επικεφαλής του κόμματος καθώς συμπίπτει και με τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος αλλά και από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

