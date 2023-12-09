«Είναι τραγικό αυτό που συνέβη με τον αστυνομικό. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του, προσεύχομαι γι΄αυτόν. Το παιδί αυτό θα χρειαστεί ένα μικρό θαύμα για να μπορέσει να καταφέρει. Αισθάνομαι θλίψη που ένας νέος συμπολίτης μας κατά την εργασία του βρέθηκε σε αυτό το φρικτό γεγονός. Έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Ο Μητσοτάκης είναι πολύ αποφασισμένος, η κοινωνία λέει δεν πάει άλλο» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι εξαιτίας του γεγονότος αυτού «ο Μητσοτάκης είναι σκασμένος. Αισθάνεται το βάρος της ευθύνης της ζωής αυτού του παιδιού και των υπολοίπων αστυνομικών».

Αναφερόμενος στην αύξηση του βασικού μισθού, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε:«Στον αλγόριθμο που καθορίζει την αύξηση του βασικού μισθού είναι ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη. Η ιδέα της αύξησης του βασικού μισθού είναι να μπορεί η αύξηση να είναι στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας. Η απόφασή μας να ξεπαγώσουμε νωρίτερα τις τριετίες δικαιώθηκε από την ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Απεδείχθη ότι όταν πήραμε αυτή την απόφαση ξέραμε τι κάναμε. Είμαι ευτυχής που είμαι ο υπουργός που ζει την ανεργία κάτω από το 10% και αυτός ο υπουργός που επί των ημερών του θα απολαύσουν οι υπάλληλοι πολύ μεγαλύτερους μισθούς».

«Δεν μπορεί ο εργοδότης να αρνηθεί την αύξηση στο μισθό του εργαζόμενου από τριετίες. Εάν κρατήσει τον εργαζόμενο στη δουλειά του θα πρέπει να του δώσει την τριετία. Γιατί αυτό είναι ο νόμος. Δεν μπορεί να αρνηθεί. Δεν έχω όμως ανησυχία. Σήμερα είναι τέτοιο το έλλειμα στην αγορά εργασίας που να διώξει κάποιος έναν υπάλληλο για το 10%, το βρίσκω απίθανο. Τώρα είμαστε στη φάση που οι εταιρείες ψάχνουν να βρουν εργαζόμενο. Άρα, να μην ανησυχούν. Αλλά, επειδή πάντα υπάρχει και το αλλά, αν γίνει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας για τέτοια άρνηση, αμέσως θα δράσουμε και αμέσως θα επιβληθούν και πρόστιμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εθελοντική η εφαρμογή της τριετίας, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της τριετίας».

Για την δυνατότητα εργασίας των συνταξιούχων χωρίς ποινή:

«Η σύνταξη χωρίς ποινή είναι το πρώτο πράγμα που είπα θα λύσω όταν έγινα Υπουργός Εργασίας. Το πρώτο πράγμα που έλυσα. Είχα πει δεν μπορώ να δέχομαι ότι τιμωρώ έναν συνταξιούχο διότι θέλει να εργαστεί την ώρα που δεχόμαστε όλοι ότι πρώτον, οι συντάξεις δεν επαρκούν αναγκαστικά για το επίπεδο διαβίωσης δυστυχώς και δεύτερον, δεν θεωρούμε τους συνταξιούχους άχρηστους. Το ότι έφτασε κάποιος σε ηλικία να βγει σε σύνταξη δεν σημαίνει ότι έγινε άχρηστος. Σημασία έχει ότι μπορεί να είναι απολύτως ενεργός, να θέλει να δουλέψει και να θέλει να προσφέρει. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτό τον άνθρωπο να τον τιμωρήσω. Είχα ανακοινώσει στις προγραμματικές δηλώσεις ότι αυτό το θέμα θα το λύσω. Ε, λύνεται με την διάταξη που ψηφίζουμε στις 18 Δεκεμβρίου».

Για τις επικουρικές συντάξεις στο Δημόσιο:

«Τι συνέβαινε μέχρι σήμερα στο δημόσιο για τις επικουρικές συντάξεις: Ο κανόνας ήταν για να κατοχυρώσεις δικαίωμα επικουρικής σύνταξης πήγαινες με το νόμο της κύριας σύνταξης του δημοσίου. Ενώ στο ΙΚΑ για να πάρεις επικουρική σύνταξη έπρεπε να έχεις συμπληρώσει 15 χρόνια. Ήταν δυο διαφορετικοί κανόνες. Πάω λοιπόν στο Υπουργείο βλέπω 62.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις και συγκαλώ μια μέρα μια σύσκεψη. Λέω «φέρτε μου να δω γιατί είναι εκκρεμείς οι συντάξεις». Και βλέπω ότι είναι μέσα 16.000 αιτήματα συντάξεων τα οποία είναι δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει 15ετία αλλά δεν είχαν συμπληρώσει 25ετία. Άρα δεν μπορούσε να πάει να πατήσει το κουμπί να του δώσει τη σύνταξη. Ψηφίζουμε τη διάταξη, ενοποιούμε τον κανόνα, φέρνουμε μια αίσθηση δικαίου στους ανθρώπους και αυτόματα την επόμενη μέρα, 18/12 ψηφίζεται ο νόμος, 19/12 βγαίνει το ΦΕΚ. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν πάρει την επικουρική».

Για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες:

«Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο έχουμε βάλει τη μεγαλύτερη διάταξη απ' όλες που είναι το επίδομα μητρότητας σε ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες. Στον ΕΟΔΕΑΠ π.χ. δεν έπαιρναν οι μητέρες επίδομα μητρότητας. Έπαιρναν μόνο επίδομα λοχείας. Τους δίνουμε 9 μήνες επίδομα μητρότητας. Έμπρακτα στηρίζουμε τη γυναίκα να κάνει το παιδί της, να κάνει οικογένεια, να προχωρήσει το δημογραφικό. Έμπρακτα. Όχι στα λόγια. Στα ΑμεΑ, είχα ανακοινώσει ότι έχω αποφασίσει να μην κόβεται η αναπηρική σύνταξη σε έναν ανάπηρο ο οποίος αποφασίζει να εργαστεί. Είχαμε βάλει στη δημόσια διαβούλευση έναν κανόνα που ίσχυε στο ΙΚΑ που έβαζε κάποια εισοδηματικά όρια. Μετά από μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Βαρδακαστάνη της ΕΣΑΜΕΑ, βγάλαμε τον κανόνα».

Για το εφάπαξ των ιερέων:

«Σήμερα για να πάρουν το εφάπαξ τους οι ιερείς, πρέπει να βγουν σε σύνταξη, αλλά οι ιερείς δεν βγαίνουν σε σύνταξη στα 67, βγαίνουν στα 80. Στα 67 θα παίρνουν το εφάπαξ. Αυτό ήταν αίτημά τους εδώ και 30 χρόνια και εμείς το λύνουμε με αυτό το νομοσχέδιο».

Για τη μεγάλη επένδυση της SHELMAN στην Κομοτηνή:

«Θέλω δημοσίως να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου τον κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, για τη μεγάλη βοήθεια που μου προσέφερε όταν ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για να ξεμπλοκάρει η μεγάλη επένδυση της SHELMAN στην Κομοτηνή. Και με τη δική του ενεργή βοήθεια ξεμπλόκαρε και έχουν γίνει ήδη οι 30 πρώτες προσλήψεις. Το εργοστάσιο της SHELMAN είχε κλείσει από το 2015 και στην αρχή της θητείας μου είχα πει ότι θέλω να βρω λύση και ευτυχώς βρέθηκε λύση λίγο πριν λήξει η θητεία μου εκεί».

Πηγή: skai.gr

