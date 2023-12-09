Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο στις 11 μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού την Πέμπτη το βράδυ που είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση των υπουργών Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου.

Στην κυβέρνηση επικρατεί προβληματισμός γι αυτό και αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι όλα τα σενάρια για τα πιθανά μέτρα, ακόμα και τα πιο αυστηρά, και με αυτή την πρόθεση θα πάνε στο Μαξίμου πολλοί από τους συμμετέχοντες, σχολίαζαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές στον ΣΚΑΪ.

Μιλώντας το πρωϊ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά ο Παύλος Μαρινάκης και αναφερθείς στα οπαδικά επεισόδια επεσήμανε πως «μιλάμε για εγκληματίες» και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

«Αντιλαμβανόμαστε την οργή και δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Πρωθυπουργός είχε πει τον Αύγουστο ότι όλα αυτά είναι δυναμικά, εφόσον παρατηρηθεί έξαρση. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, τους ανθρώπους που είναι γύρω από τον αθλητισμό, τους φιλάθλους που θέλουν να πάνε με τις οικογένειές τους να δουν τον αγώνα»

Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι θα πρέπει «να περιμένουμε έναν Πρωθυπουργό και μία κυβέρνηση που δεν μασάει τα λόγια του και εφαρμόζει αποφάσεις που κάποιοι φοβόντουσαν να εφαρμόσουν για δεκαετίες».

Εντατικές έρευνες για να βρεθούν οι χούλιγκαν

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ συνεχίζει τις εντατικές έρευνες ώστε να εντοπιστούν οι χούλιγκαν που επιτέθηκαν στη διμοιρία των ΜΑΤ στου Ρέντη και συγκεκριμένα ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στον αστυνομικό Ο 31χρονος αστυνομικός δίνει μάχη για τη ζωή του στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ευρισκόμενος σε καταστολή και διασωληνωμένος.

Από τους μισούς από τους προσαχθέντες ελήφθησαν αποτυπώματα και DNA ενώ παράλληλα και έλεγχος για ίχνη πυρίτιδας σε χέρια και ρούχα για να εντοπιστεί ο χούλιγκαν που εκτόξευσε τη φωτοβολίδα με πιστόλι. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία και οι 424 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Νωρίτερα, είχαν αφεθεί ελεύθεροι οι 400.

Ανάμεσα στα ευρήματα των αστυνομικών είναι ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που βρέθηκε στο γήπεδο, ενώ δεν έχει βρεθεί το πιστόλι της φωτοβολίδας. Στο μαχαίρι ωστόσο έχουν βρεθεί δακτυλικά αποτυπώματα και θα γίνει ταυτοποίηση.

Πλημμελείς έλεγχοι

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στο κλειστό “Μελίνα Μερκούρη” είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας, και για το λόγο αυτό μάλιστα, η διμοιρία των ΜΑΤ βρισκόταν όχι ακριβώς έξω από το γήπεδο, αλλά 800 μέτρα μακριά προκειμένου να μην προκαλέσει. Παρόλα αυτά, οι χούλιγκαν βγήκαν από το γήπεδο, εντόπισαν τη διμοιρία, και ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον της. Είτε είχαν μαζί τους τα πολεμοφόδια όσο βρίσκονταν στο γήπεδο ή τα είχαν κρύψει ακριβώς έξω από το γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, τα πολεμοφόδια δεν εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που προηγήθκαν της αναμέτρησης. Κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν εντός του γηπέδου, εκτός από βίντεο της ΕΡΤ 3 που μετέδιδε την αναμέτρηση, και καθώς πρόκειται για ερασιτεχνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει υποχρέωση καμερών. Έχει βρεθεί υλικό από μια κάμερα εξωτερικά του γηπέδου που δεν έχει βοηθήσει.





