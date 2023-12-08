Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για αναβάθμιση σε Πολιτική Προστασία

Κατά πλειοψηφία από τη ΝΔ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις» από την Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο επί της Αρχής και στο Σύνολό το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας που τοποθετήθηκε με το «παρών».

Η υπουργική τροπολογία που αφορά στην σύσταση 16 Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων στην επικράτεια υπερψηφίστηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Σπαρτιάτες. Την καταψήφισαν ΚΚΕ και Νίκη ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υπουργός Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου τόνισε πως αυτό «εστιάζει στην πρόγνωση και στην πρόληψη. Η Πολιτική Προστασία αναβαθμίζεται» και πρόσθεσε πως «αποκτούμε 10 νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων και πλέον ανέρχονται σε 16 σε όλη την Επικράτεια».

O υπουργός απαντώντας σε αιτιάσεις και σημεία κριτικής των βουλευτών της αντιπολίτευσης, διευκρίνισε ότι «από το 1984 που υπήρξε ο νόμος για τις αεροδιακομιδές, αυτός είναι που ισχύει μέχρι σήμερα και είναι περιττό να λέγεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε διατάξεις ενίσχυσης κλπ.».

Για τις δωρεές αεροσκαφών διάσωσης του Ιδρύματος Σταυρού Νιάρχου σημείωσε «πως είναι σημαντικό και καλό που τις εκμεταλλευτήκατε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά σε ότι αφορά «το ένα από τα τρία ελικόπτερα, αυτό είχε μια βαριά βλάβη, δηλαδή ζημία πάνω από 50% της αξίας του κάτι που επιχειρησιακά θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολο να επιδιορθωθεί και να συντηρηθεί. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να το πάει στην ΕΑΒ για επισκευή και συντήρηση. Εμείς αυτό που είπαμε στο Ίδρυμα και το αποδέχθηκαν οι εμπειρογνώμονές του ήταν να δώσει ένα εκατομμύριο περισσότερο και να πάρουμε ένα καινούριο ελικόπτερο».

Ο κ. Κικίλιας σχετικά με την απόκτηση πτητικών μέσων που θα αποκτηθούν από το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ ή μέσα από το πρόγραμμα του Κέντρου Διάσωσης Ερμή Θεοχαρόπουλου και ότι άλλο ακόμα, είπε πως «η Πολεμική Αεροπορία έχει ενημερώσει γραπτώς ότι δεν έχει την δυνατότητα να εκπαιδεύσει τόσους πιλότους, μηχανικούς και όσα αλλά χρειάζονται». Τόνισε πως «οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν τώρα τόσο για την απόκτηση εναέριων μέσων από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό όσο και από το γεγονός ότι οι τιμές της αγοράς καθώς ακόμα δεν έχουν αυξηθεί πολύ, όσο τουλάχιστον εκτιμάται πως θα συμβεί τα επόμενα χρόνια όπου τα φαινόμενα της Κλιματικής Αλλαγής θα είναι μεγαλύτερα και να αποκτήσουμε αυτά τα μέσα».

Ο υπουργός, επισήμανε ότι «το +50% ελικοπτέρων που χρησιμοποιήθηκαν για την δασοπυρόσβεση το καλοκαίρι όσο και στις πλημμύρες της Θεσσαλίας επιτεύχθηκε με ενοικιάσεις ιδιωτικών ελικοπτέρων με ιδιώτες πιλότους και συντηρητές». Αυτό, ξεκαθάρισε, «δεν σημαίνει ότι θέλουμε να δώσουμε τους τομείς αυτούς σε ιδιώτες, αλλά η ανάγκη και οι συνθήκες είναι αυτές που μας υπαγορεύουν να κινηθούμε έτσι».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προτάξει την πρόνοια και οργανώνει συνολικά τα μέσα που διαθέτει, για αυτό και έχουμε αυτόν τον βηματισμό». Για τις 6 βάσεις αεροδιακομιδών, ανέφερε πως «εφέτος έχουμε αυτή την δυνατότητα. Μακάρι του χρόνου να μπορέσουμε να τις διπλασιάσουμε και μα έχουμε πολύ περισσότερες».

Πρόκειται είπε «για ένα σύστημα οργάνωσης που κάνουν οι πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο» και θα είναι «μεγάλο επίτευγμα σε λίγο καιρό να βγούμε σε ένα διαγωνισμό και να δούμε πόσες από αυτές τις βάσεις θα μπορέσουμε ή πόσες ακόμα περισσότερες θα μπορούμε να αναπτύξουμε». Αποσαφήνισε πως «ο σχεδιασμός των έξι βάσεων Αεροδιακομιδών έχει γίνει από τους υπηρεσιακούς επιχειρησιακούς παράγοντες».

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας «έχει καθήκον την οργάνωση του μαζί με τις δυνατότητες αρωγής που του δόθηκαν πρόσφατα. Να τρέξει το πρόγραμμα που μέχρι 31/12/2023 προβλέπει διαγωνισμούς ύψους 847 εκατ. ευρώ για προμήθειες αλλά και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσους επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικό προσωπικό υπάρχει στην χώρα για την σωτηρία ανθρωπίνων ζωών. Τίποτε παραπάνω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

