Για Πέμπτη φορά ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναλαμβάνει την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης μετακινείται από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντικαθιστώντας τον Γιάννη Οικονόμου.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης που έχει συνδέσει το όνομά του με την εξάρθρωση τριών τρομοκρατικών οργανώσεων της χώρας, της 17Ν το 2002, του ΕΛΑ επίσης το 2002 και του Επαναστατικού Αγώνα το 2010 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη έχει μπροστά του το δύσκολο έργο της εφαρμογής των μέτρων κατά της οπαδικής βίας που έχουν ανακοινωθεί.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέλαβε θέση σε κυβερνητικό σχήμα για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου, στη θέση του υφυπουργού Εμπορίου (1994-1996), στη συνέχεια υφυπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Σημίτη (1996-1999) και για πρώτη φορά ανέλαβε υπουργός Δημοσίας Τάξης από το 1999 έως και το 2003.

Το 2009 ανέλαβε ξανά επικεφαλής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πρώην υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2010 το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για να επιστρέψει στις 7 Μαρτίου του 2012 υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για σύντομο χρονικό διάστημα.

Στις 8 Ιουλίου του 2019, τέθηκε ως εξωκοινοβουλευτικός επικεφαλής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έως το 2021.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.