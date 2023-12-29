Ερωτήματα για την προέλευση του φερόμενου δανείου ύψους 250.000 ευρώ του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης προς τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανο Κασσελάκη.

«Ο κ. Κασσελάκης πιστεύω δεν έχει καταλάβει τους νόμους του κράτους και τι ρόλο έχει. Από πού είναι τα λεφτά; Από την εταιρεία του; Από τον προσωπικό του λογαριασμό; Από ποια δραστηριότητα; Λέει ότι έχει χρήματα από τη ναυτιλία, για σκεφτείτε να είναι από offshore…» ανέφερε στο Action24 ο κ. Γεωργιάδης.

«Όλη η διαρροή αυτή δείχνει το χάος που επικρατεί στο μυαλό τους. Δεν έχουν καταλάβει ούτε τι είναι κόμμα, ούτε πως λειτουργούν τα οικονομικά του, ούτε τι νόμοι ισχύουν, ούτε σε ποιους ελέγχους υπάγονται, τίποτα, τα έχουνε κάνει κουλουβάχατα».«Ο κύριος Κασσελάκης εφόσον επέλεξε να μπει στην ενεργό πολιτική, δεσμεύεται από τους νόμους και τους κανόνες της ενεργούς πολιτικής. Τελεία και παύλα. Μέχρι στιγμής φέρεται σαν ιδιώτης» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχετικά με το πρόσφατο ταξίδι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο Παρίσι, το οποίο ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι έγινε για επαγγελματικούς λόγους, ο κ. Γεωργιάδης αναρωτήθηκε «ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί; Δεν μπορεί να έχει κρυφή επαγγελματική δραστηριότητα εκ του νόμου. Ο λαός πρέπει να δηλώσει στη Βουλή “έχω αυτές τι επαγγελματικές δραστηριότητες, πήγα στο Παρίσι και είδα αυτούς” εφόσον είναι για επαγγελματικούς λόγους. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες».

«Παρανομεί. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει πού βρήκε τα χρήματα αυτά. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν έχει κρυφή επαγγελματική δραστηριότητα. Τελεία. Ο κ. Κασσελάκης εφόσον επέλεξε να μπει στην ενεργό πολιτική, δεσμεύεται από τους νόμους και τους κανόνες της ενεργούς πολιτικής. Μέχρι στιγμής συμπεριφέρεται σαν ιδιώτης» συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του λέγοντας πως «το λες και θράσος να κουνάει το δάχτυλο ο "αδιευκρίνιστος" κύριος Αδ. Γεωργιάδης».

«Το λες και θράσος να κουνάει το δάχτυλο ο «αδιευκρίνιστος» κύριος Αδ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος σε ένα άτοκο και καθ' όλα νόμιμο δάνειο, το οποίο δόθηκε για να πληρωθούν τα δώρα και οι μισθοί των εργαζομένων.

Ως Υπουργός Εργασίας το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει είναι να επικροτεί μια τέτοια ενέργεια και μάλιστα σε μια εποχή που η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο και η πλειοψηφία των εργαζόμενων δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών.»

