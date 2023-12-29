Συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή η δίκη του Φρέντη Μπελέρη. Σύμφωνα με το himara.gr το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του Φρέντι Μπελέρη για αποκλεισμό δύο δικαστών, Erion Cela και Irena Gjoke με τον ισχυρισμό ότι είναι προκατειλημμένοι εναντίον του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας.

Στη συνεδρίαση εμφανίστηκαν πέντε μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων να καλέσουν τον πρόεδρο του δικαστηρίου της Αυλώνας και την εισαγγελία της ίδιας πόλης στη λίστα των μαρτύρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους δικηγόρους, οι Αρχές έχουν ανοόξει το κινητό τηλέφωνο του Μπελέρη από τις πρώτες ημέρες, διαψεύδοντας τις διαρροές από την προηγούμενη δίκη πως αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό.

Ο Φρέντη Μπελέρης έδωσε το παρών στη συνεδρίαση και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η υπόθεση είναι κακοστημένη. Η εισαγγελία Αυλώνας έχει τεθεί στην υπηρεσία της Αστυνομίας και τα στοιχεία έχουν παραποιηθεί. Ζήτησα πληροφορίες για τα άτομα που παραποίησαν τα στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για μία κανονική προστασία. Με έβαλαν στη φυλακή με πλαστό ποινικό μητρώο. Η χειραγώγηση από την εισαγγελία συνεχίζεται, δεν είναι γνωστό για ποιους λόγους. Νιώθω προσβεβλημένος και πως αντιμετωπίζομαι μεροληπτικά. Θέλουν να με τιμωρήσουν».

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για τις 10 Ιανουαρίου.

