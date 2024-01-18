Αυγέρη: «Το μόνο που ξέρει η κυβέρνηση είναι να ψεύδεται»

«Ο ΔΕΔΔΗΕ κόβει το ρεύμα στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα ασφαλιστικά και φορολογικά χαράτσια», υπογραμμίζει σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα Αυγέρη.

«Ο αγροτικός κόσμος βιώνει την κυβερνητική εγκατάλειψη και αναλγησία. Τα νοικοκυριά δεν βγάζουν το μήνα λόγω ακρίβειας και πολλοί συμπολίτες μας καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες για να αγοράσουν πιο φθηνά ακόμη και ελληνικά προϊόντα», σημειώνει και καταλήγει:

«Όλα αυτά με την υπογραφή της κυβέρνησης, που το μόνο που ξέρει να κάνει καλά, είναι να ψεύδεται».

Πηγή: skai.gr

