Τον προγραμματισμό της για την κλήση των επόμενων μαρτύρων - μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2024 - αποφάσισε, μετά από πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Σύμφωνα με τον εισηγητή της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδη, ο κατάλογος αυτός θα είναι ανοιχτός για διεύρυνση, με βάση και τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις καταθέσεις των κάτωθι μαρτύρων:

-Τρίτη, 23/1/2024, οι συνδικαλιστές-εργαζόμενοι Ιω. Ντίτσας και Παν. Παρασκευόπουλος και ο κ. Χρήστος Διονέλης, επικεφαλής ΕΡΓΟΣΕ 2015-2019

-Τετάρτη, 24/1/2024, η κα Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης συλλόγου οικογενειών θυμάτων και ο κος Ανδρέας Αλκανιώτης, επιζήσας

-Πέμπτη, 25/1/2024, οι κκ Παναγιώτης Θεοχάρης, Πρόεδρος ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2016-2018 και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2018-2019 και Maurizio Capotorto, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2021-σήμερα

-Τρίτη, 30/1/2024, οι κκ Βασίλης Προφυλίδης και Χρήστος Πυργίδης από την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (επιτροπή Γεραπετρίτη)

-Τετάρτη, 31/1/2024, οι κκ Ιωάννης Χαλκιάς της επιτροπής Γεραπετρίτη, και Σπύρος Πατέρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2020-2023

-Πέμπτη, 1/2/2024, οι κκ Π. Τερεζάκης, διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2020-2022

-Τρίτη, 6/2/2024, ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, Αν. Υπουργός και Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 2015-2019

-Τετάρτη, 7/2/2024, οι κκ Χρόνης Ακριτίδης, Πρόεδρος ΕΡΓΟΣΕ 2019-2020 και Δημήτριος Τσοτσορός, Διευθυντής Έργων ΕΡΓΟΣΕ

-Πέμπτη, 8/2/2024 οι κκ Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2019-2020 και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2020-2023 και Γεώργιος Λασπονίκος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟΣΕ

-Τρίτη, 13/2/2024, ο κ. Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 2019-2023

-Τετάρτη, 14/2/2024, η κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου και ο κ. 'Αγγ. Μπίνης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

-Πέμπτη, 15/2/204, οι κκ Κ. Αγοραστός, τ. περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Σπ. Καραβάκης από την κοινοπραξία ALSTOM

-Τρίτη, 20/2/2024, ο κ. Θ. Πλεύρης, πρ. Υπουργός Υγείας.

Από πλευράς αντιπολίτευσης, ζητήθηκε να διευρυνθεί ο κατάλογος με μάρτυρες όπως ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών ΟΣΕ, Κ. Γενιδούνιας, που ζήτησε ο ίδιος σήμερα, να καταθέσει στην επιτροπή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

