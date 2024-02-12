Γεωργιάδης: Αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία από τα 600 εκατ. το 2014 στο 1,4 δισ. ευρώ το 2024

Για σοβαρή αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσα στο 2024, και ορατά αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, έκανε λόγο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην κοπή της πίτας του συνδέσμου φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος.

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για για μεγάλη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης από τα 600 εκατομμύρια το 2014 στο 1,4 δισεκ. το 2024 όσον αφορά την φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία.

Όπως είπε, οι αριθμοί για το 2023 στην υγεία είναι πολύ άσχημοι. Μιλώντας για το clawback (επιστροφές) από τις φαρμακευτικές εταιρείες, είπε ότι «είναι λάθος να πιστεύουμε ότι δεν το πληρώνει το κράτος», καθώς όπως εξήγησε έμμεσα το πληρώνει κι αυτό δημιουργεί μία ανισορροπία.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «το clawback είναι ένα "φάρμακο" που στην σωστή δόση έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά τώρα το έχουμε σε υπερβολική δόση».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε τις φαρμακευτικές εταιρείες σε μια «καλόπιστη συνεργασία να ξεκινήσουμε από κοινού να διορθώνουμε το clawback», αλλά, όπως είπε, δεν υπόσχεται θαύματα.

Είπε ότι αποτελεί κλειδί για την φαρμακευτική πολιτική, η διείσδυση των γενόσημων φαρμάκων πάνω από το 40% όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη κάτω από 30%.

Όπως παραδέχτηκε, θα πρέπει κάθε χρόνο να μπαίνουν 80 εκατομμύρια στην φαρμακευτική δαπάνη, για να συνεχίσουν να φτάνουν στην χώρα όλα τα καινοτόμα φάρμακα. «Θα πάρουμε σκληρά μέτρα αλλά δεν θα ανεχθούμε καταστάσεις του παρελθόντος» τόνισε ο Α . Γεωργιάδης προσθέτοντας ότι το clawback λειτουργεί από ένα σημεία και μετά υπέρ της κατευθυνόμενη συνταγογράφησης, καθώς «οι εταιρείες κάνουν τα πάντα για να αυξηθεί η συνταγογράφηση και για να έχουν κέρδος για να μπορούν να το πληρώνουν, ενώ σκοπός του ήταν η μείωση της συνταγογράφησης».

Ο υπουργός Υγείας κατέληξε λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να καταργήσουμε το clawback, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε».

Στόχος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων είναι να μειωθούν οι ελλείψεις και να έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς στα καινοτόμα φάρμακα τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου , ο οποίος εξήγησε ότι ήδη η πρόσβαση στα νέα φάρμακα στην Ελλάδα «καθυστερεί έξι μήνες σε σχέση με παλιότερα γεγονός που σημαίνει πως οι Έλληνες ασθενείς τα λαμβάνουν με έως και δύο χρόνια καθυστέρηση», ενώ πρόσθεσε πως κάποια φάρμακα «μπορεί να μην φτάσουν ποτέ στους έλληνες ασθενείς» λόγω των επιστροφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.