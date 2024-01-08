Κασσελάκης: «Δεν θα αφήνω αναπάντητη τη γιγαντιαία προπαγάνδα του συστήματος Μητσοτάκη»

Απάντηση στην «προπαγάνδα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει του «συστήματος Μητσοτάκη» δίνει με ανάρτησή του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα αναφέρει: «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, πριν καν εκλεγώ: Δεν θα αφήνω αναπάντητη τη γιγαντιαία προπαγάνδα του συστήματος Μητσοτάκη, με τον μόνο τρόπο που έχω: μιλώντας σ' εσάς απευθείας».

«Για την προπαγάνδα, προβληματικό είναι να δανείσει ένας πρόεδρος το κόμμα του προκειμένου να πληρωθούν το δώρο Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι και να μπορέσουν να κάνουν γιορτές. Λογικό όμως είναι να κυβερνά ένα κόμμα που χρωστάει πάνω από 400 εκατομμύρια στις τράπεζες, που λειτουργεί δηλαδή εις βάρος των πολιτών.

Για την προπαγάνδα, προβληματικό είναι να καλεί ο πρόεδρος ενός κόμματος του βουλευτές του στο εξοχικό του για τριήμερο εργασίας, με έξοδα δικά του. Λογικό όμως είναι να έχει ο πρωθυπουργός της χώρας εξοχικό -μεσοτοιχία με τον φυγά Χριστοφοράκο. Και να καλεί -σε άλλο του εξοχικό- τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μπλίκεν για επίσημες συνομιλίες, με έξοδα του Κράτους» «εξηγεί» ο κ. Κασσελάκης και σημειώνει:

«Σε μία χώρα που η προπαγάνδα ορίζει το λογικό και το παράλογο, προσωπικά υπόσχομαι να συνεχίσω να κάνω αυτό που ξεβολεύει το σύστημα Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

