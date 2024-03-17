«Μετά από τα διαδοχικά δημοσιεύματα εφημερίδων, προστίθενται νέα σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με την παραβίαση του νόμου από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον λαβύρινθο των επιχειρήσεων και τις διαδρομές χρήματος του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα προσθέτει: «Τα ερωτήματα πλέον είναι αμείλικτα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

1. Με δεδομένο ότι το μητρώο επιχειρήσεων του Delaware ΔΕΝ υποχρεώνεται σε κανόνες διαφάνειας, ΟΤΑΝ έγινε ο δανεισμός της Left Media ΠΟΙΟΣ ήταν ο διαχειριστής της εταιρείας OSIOS LLC και ΠΟΙΟΣ ο κύριος ΜΕΤΟΧΟΣ; ΠΟΙΟΣ τελικά υπογράφει την δανειακή σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας;

2. ⁠Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της οικογένειας Κασσελάκη το 2018, ύψους 762.000, για τον οποίο πληρεξούσιος δικηγόρος ήταν ο Εμμανουήλ Καπνισάκης, ο νέος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Κασσελάκη, ΠΩΣ και από ΠΟΙΟΝ πληρώθηκε; Σχετίζεται μήπως με την εξαγορά της οικογενειακής εταιρείας του από την εισηγμένη που τότε διοικούσε;

3. Με τι κεφάλαια φτιάχτηκε η PHILACOATINGS Inc. (USA) και ποιος ο ρόλος της εταιρείας φάντασμα «THE PHILA COATINGS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΠΕ»;

4. Πόσο συνηθισμένο είναι ο CEO να αγοράζει την εταιρεία του; Οι μέτοχοι της εισηγμένης Tiptree Inc. γνώριζαν για τις δραστηριότητες της θυγατρικής τους Tiptree Marine;

5. Γιατί η έδρα της PHILACOATINGS, που δεν παρουσιάζει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι μια υπερπολυτελής βίλα στην οποία η οικογένεια Κασσελάκη πέρασε τις ημέρες των γιορτών; Πώς αγοράστηκε; Είναι σύνηθες μια βίλα να δηλώνεται ως έδρα εταιρείας;

Ξέρουμε ότι δεν θα λάβουμε πάλι καμία απάντηση και όσο ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα, εμείς θα συνεχίζουμε να τις ζητάμε επιτακτικά!».

Πηγή: skai.gr

