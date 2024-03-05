Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και το πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων ορίζεται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα όλων των φοιτητών των δημόσιων ΑΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων στα 1500 ευρώ.
Αν ο δικαιούχος συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοκία το στεγαστικό επίδομα ανέρχεται στις 2.000 ευρώ.
Για ΑΕΙ εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης το επίδομα των 1500 ευρώ αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και στην περίπτωση της συγκατοίκησης εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης φτάνει στις 2.500 ευρώ.
Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:
«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ.
Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι Φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.
Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Το επίδομα του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00 €) ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που Φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00 €) ευρώ.».
