Εξεταστική για τα Τέμπη: Παράταση της προθεσμίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέο αίτημα για παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των πορισμάτων της Εξεταστικής επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών κατέθεσαν στο προεδρείο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Χιλιάδες σελίδες πρακτικών, καθώς και εκατοντάδες συνοδευτικά έγγραφα, καθιστούν αδύνατη την εκπόνηση και κατάθεση επαρκώς στοιχειοθετημένων πορισμάτων εκ μέρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων κατά την τιθέμενη προθεσμία της 8ης Μαρτίου 2024 στις 12:00 το μεσημέρι, όπως ζητήθηκε από το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής» σημειώνουν οι Β. Κόκκαλης, Αλ. Αυλωνίτης, Γ. Σαρακιώτης και Δ. Καλαματιανός, οι οποίοι επικαλούνται παράλληλα τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια προκειμένου να καταδείξουν τον αυξημένο κοινοβουλευτικό φόρτο.

Επίσης, ο ο Β. Κόκκαλης είχε ζητήσει παράταση πριν από λίγες ημέρες με αφορμή τη λειψή, όπως τη χαρακτήρισε, δικογραφία στην οποία απέκτησαν πρόσβαση.

Αίτημα παράτασης των εργασιών έχει ζητήσει και το ΚΚΕ, μετά την αποστολή της δικογραφίας.

Το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για παράταση της προθεσμίας

Προς: τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, κ. Δημήτριο Μαρκόπουλο

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το έγκλημα των Τεμπών συγκλόνισε και εξακολουθεί να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, με τις οικογένειες των θυμάτων να αναμένουν από την Εθνική Αντιπροσωπεία πειστικές απαντήσεις και επαρκώς τεκμηριωμένες θέσεις των πολιτικών κομμάτων αναφορικά με τα αίτια, τα σφάλματα, τις παραλείψεις, καθώς και την εν γένει μετέπειτα διαχείριση των συνεπειών του εγκλήματος.

Παράλληλα, όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής, υφίσταται ένας ευμεγέθης όγκος μαρτυριών και στοιχείων, ενώ και η κατάθεση ελλειμματικής δικογραφίας δημιούργησε αναμφίβολα σύγχυση στη συνέχιση των εργασιών των πολιτικών κομμάτων κατά τη μελέτη και αξιολόγηση των προκείμενων εγγράφων. Χιλιάδες σελίδες πρακτικών, καθώς και εκατοντάδες συνοδευτικά έγγραφα, καθιστούν αδύνατη την εκπόνηση και κατάθεση επαρκώς στοιχειοθετημένων πορισμάτων εκ μέρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων κατά την τιθέμενη προθεσμία της 8ης Μαρτίου 2024 στις 12:00 το μεσημέρι, όπως ζητήθηκε από το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής.

Δεδομένων των ως άνω επισημάνσεων και της διακριτής σημασίας των τελικών πορισμάτων, καθώς και της τρέχουσας κοινοβουλευτικής συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση πορίσματος επ’ αφορμή της ολοκλήρωσης των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό.

Οι αιτούντες Βουλευτές – Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος

Κόκκαλης Βασίλειος

Σαρακιώτης Ιωάννης

