Χατζηδάκης: Η γενιά του brain gain ενδιαφέρεται για τις εργασιακές συνθήκες

Η γενιά του brain gain για να επιστρέψει στην Ελλάδα ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις εργασιακές συνθήκες, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στην κεντρική ομιλία στην ετήσια εκδήλωση BrainReGain. Σε αυτές, όπως είπε ο υπουργός, περιλαμβάνονται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι νέες και μεγαλύτερες γονικές άδειες, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και η αποσύνδεση της τηλεργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, την περίοδο 2010- 2021 έφυγαν στο εξωτερικό περίπου 600.000 νέοι και έχουν επιστρέψει περίπου 350.000.

«Είναι μια πρώτη θετική εξέλιξη και είμαστε εδώ για να συνεχιστεί», επεσήμανε. Και ανέφερε ως σημαντικά έξι ζητήματα: Την οικονομία που ανεβαίνει, το ποιες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τις συνθήκες ζωής.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στην Ελλάδα υπάρχει ήδη σημαντική εισροή μεγάλων ξένων επενδύσεων, όπως η Microsoft, η Google, η Sisco, η Amazon κ.ά. Αυτές και η κάλυψη των έξι προαναφερθέντων ζητημάτων, πρόσθεσε, θα βοηθήσουν στην επιστροφή της γενιάς του brain gain.

Ο υπουργός δήλωσε ότι απαιτείται επιβράβευση για τις έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες και αναφέρθηκε στις νομοθετικές ρυθμίσεις εντός του 2024 για τη στήριξη των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων (οι νέοι δεν θα επιστρέψουν σε μια επιχείρηση με δύο εργαζόμενους, είπε χαρακτηριστικά) και τη στήριξη της καινοτομίας. Και κατέληξε λέγοντας ότι όλοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Ελλάδα γίνεται μια χώρα ευκαιριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

