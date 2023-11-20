Φιντάν προς ΗΠΑ: Συμφωνήστε για τα F-16 το συντομότερο δυνατό χωρίς όρους και περιορισμούς

Τη δημιουργία στη Γάζα ενός «μηχανισμού περιφερειακής κυριότητας και εγγυήσεων» προωθεί η Άγκυρα, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, καταθέτοντας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός.

«Είναι σημαντικό οι χώρες της περιοχής να μιλήσουν με μια φωνή για να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «το ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι οι δυτικές χώρες, που έχουν επιρροή στο Ισραήλ, σιωπούν μπροστά στις φρικαλεότητες στη Γάζα». Ο Τούρκος ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι η κατάσταση αυτή μπορεί «να ανοίξει την πόρτα σε άλλες κρίσεις και να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμμαχίες».

Για την άρση των αμερικανικών εμποδίων στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Άγκυρα έχει αυξήσει σε όλα τα επίπεδα τις προσδοκίες της ότι το αίτημα προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16 θα οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό χωρίς όρους και περιορισμούς.

Ο Χακάν Φιντάν δεν δίστασε πάντως να εκφράσει για μία ακόμη φορά τη δυσαρέσκεια της Τουρκίας κατά των ΗΠΑ, επειδή συνεχίζουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση PKK-YPG στη Συρία, υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης του Ισλαμικού Κράτους. «Στις συναντήσεις μας τονίσαμε έντονα ότι η συνεργασία της Αμερικής με το PKK-YPG, η παρουσία του FETO (γκιουλενιστών) στις ΗΠΑ και οι μονομερείς κυρώσεις τους είναι ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Συμμαχίας» δήλωσε.

Αναφορικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε πως «η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ένταξης και συνεχίζει να επιδιώκει εποικοδομητικές πολιτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας και του διαλόγου σε όλους τους τομείς». Σχολίασε, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει μερικές φορές πολύ από το να επιδείξει ένα στρατηγικό όραμα, πιο πρόσφατα στην περίπτωση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για το 2023».



