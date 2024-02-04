Ημερίδα με θέμα, «Η συμμετοχή του πολίτη στις νέες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης», πραγματοποίησε απόψε στην αίθουσα του εμπορικού συλλόγου της Πάτρας, το ίδρυμα, «Ανδρέας Παπανδρέου», με ομιλητές τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιώργο Παπανδρέου.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι «ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διπλή πρόκληση, την σημαντικότερη στα χρόνια της μεταπολίτευσης» και συνέχισε:

«Μια πρόκληση που πρέπει να κερδίσουμε, για να μπορούν οι πολίτες, να αποκτήσουν και πάλι το δικαίωμα στην πόλη, να αποκτήσουν λόγο για τη ζωή τους και το δικαίωμα να συν-αποφασίζουν, με τους αιρετούς στους δήμους.

Η πρώτη πρόκληση είναι να ξαναχτίσουμε τι σχέση μας, των αιρετών με τους πολίτες, αλλά και των αιρετών με την κεντρική διοίκηση.

Η δεύτερη πρόκληση είναι να καταφέρουμε όλοι μαζί, να επανασχεδιάσουμε τις πόλεις, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον των πρωτόγνωρων απειλών».

Όμως, όπως σημείωσε, «οι συνθήκες είναι δυσοίωνες» και πρόσθεσε:

Επισκέφθηκα σήμερα την Πάτρα και συναντήθηκα με τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη. Συμφωνούμε: Οι Δήμοι χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. pic.twitter.com/hGKFOHNxkh — Haris Doukas (@h_doukas) February 4, 2024

«Η σχέση αυτοδιοίκησης με τους πολίτες φαίνεται να έχει διαταραχθεί. Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου η αποχή κατέγραψε ρεκόρ αγγίζοντας το 60%.

Η κεντρική διοίκηση δίνει ρεσιτάλ συγκεντρωτισμού, αποδυναμώνοντας τους δήμους και απαξιώνοντας τον ρόλο των αιρετών και εν τέλει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών.

Οι πόλεις μας ανοχύρωτες, δοκιμάζονται σκληρά, με τίμημα ανθρώπινες ζωές. Συγκεκριμένα, 28 συνάνθρωποι μας έχασαν φέτος το καλοκαίρι τη ζωή τους στις φωτιές, και άλλοι 17 στις πλημμύρες».

Στην συνέχεια, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι «υποδέχθηκε τις νέες δημοτικές αρχές με ένα μπαράζ αποφάσεων, που κάνει τους δήμους φτωχότερους, επιβαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς με 240 εκατομμύρια ευρώ για τα τέλη ταφής απορριμμάτων, πέταξε τους δήμους από την εταιρεία που θα διαχειρίζεται μεγάλα έργα στις πόλεις, ενώ αποκλείστηκαν από την διαχείριση μεγάλων θεμάτων, όπως είναι η εκμετάλλευση των αιγιαλών και η διευθέτηση των αυθαιρέτων».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «γίνονται ολοταχώς βήματα προς τα πίσω, προς το αποτυχημένο μοντέλο του αναποτελεσματικού, συγκεντρωτικού κράτους».

Κατόπιν, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές της ΚΕΔΕ, τονίζοντας ότι «επιδιώκουμε την μεγάλη ανατροπή και δίνουμε την μάχη για αλλαγή γραμμή πλεύσης, διότι είναι μια μάχη για τους πολίτες και για την Δημοκρατία, για το δικαίωμα των πολιτών στις πόλεις τους, για να μην παίρνονται οι αποφάσεις για την ζωή τους, ελέω υπουργού».

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι «η εκπροσώπηση των αιρετών στην ΚΕΔΕ δεν μπορεί να αποφασίζεται στα υπόγεια του Μαξίμου, δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα συναλλαγής» και συμπλήρωσε: «Κομματικό χρίσμα για τον επικεφαλής της ΚΕΔΕ, σημαίνει επιταγή που πρέπει να εξαργυρωθεί. Δεν προδιαγράφει ισχυρή φωνή διεκδίκησης, υπεύθυνο συνομιλητή και συνεργάτη με την κεντρική διοίκηση».

Ακόμη, άσκησε κριτική στον σημερινό πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων: «Κατάφερε μήπως να παίρνουν υπόψη τους οι κυβερνώντες τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, υιοθέτησαν τα αιτήματα της; Πολυδιαφημίζει την μακράν εμπειρία του στον θεσμό. Μα είναι μια πορεία που ταυτίζεται με αποδυνάμωση του θεσμού.

Και αναρωτιέμαι, έχουμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο»;

Στην συνέχεια, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «το επιτελικό κράτος του Μαξίμου, φοβάμαι ότι δεν αντέχει ισχυρούς αποκεντρωμένους θεσμούς» και πρόσθεσε: «'Αλλωστε απέδειξε με πολλές αφορμές, ότι η Δημοκρατία, οι συμμετοχικοί θεσμοί, το κράτος δικαίου δεν είναι τα ισχυρά του χαρτιά. Όμως η αυτοδιοίκηση από την φύση της είναι ο θεσμός που ακριβώς γιατί βρίσκεται κοντά στον πολίτη μπορεί να συνδιαμορφώνει, να συναποφασίζει με τους πολίτες και να δρομολογεί λύσεις».

Επίσης, όπως τόνισε, «αυτή την αυτοδιοίκηση είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε, με την συμμετοχή μου στις εκλογές της ΚΕΔΕ», επισημαίνοντας ταυτόχρονα, ότι «δίνουμε αυτό τον αγώνα μαζί με δημάρχους απ' όλη την Ελλάδα, που ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων, είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ισχυρούς - θεσμικά και οικονομικά - δήμους, παρόντες στην ψηφιακή εποχή, ευαίσθητους στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, δίπλα τους δημότες».

Ο Γιώργος Παπανδρέου

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπανδρέου, υπογράμμισε στην αρχή της ομιλίας του ότι «αναδεικνύεται πως το μεγάλο πολιτικό δίλλημα της εποχής μας είναι το ζήτημα της Δημοκρατίας, δηλαδή, αν μπροστά στις μεγάλες αλλαγές της εποχής μας, της κλιματικής αλλαγής, της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως πρόσφατα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και των γεωπολιτικών αλλαγών, θα έχει λόγο ο πολίτης».

Στην συνέχεια, σημείωσε ότι «για όλους εμάς, η ανάγκη να εμβαθύνουμε τη Δημοκρατία, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και το μείζον διακύβευμα της εποχής μας», προσθέτοντας:

«Η Δημοκρατία απειλείται και δέχεται καθημερινά πλήγματα.

Από την αμφισβήτηση των θεσμών, δυστυχώς σήμερα και από την ίδια την εξουσία, με την υπονόμευση της ανεξαρτησίας των Μέσων Ενημέρωσης, τις παρακολουθήσεις, αλλά και το έλλειμμα διαφάνειας, από τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, μέχρι και την αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά μήπως και οι ανισότητες, που καθημερινά διευρύνονται, με την παράλληλη υπονόμευση των δημόσιων αγαθών - της παιδείας και της υγείας - δεν οδηγούν στο περιθώριο όλο και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας μας; Δεν είναι αυτά ζητήματα Δημοκρατίας; Ή μήπως η ακρίβεια στην αγορά της ενέργειας, των τροφίμων και των άλλων βασικών καταναλωτικών αγαθών, δεν είναι ζήτημα Δημοκρατίας»;

Μιλώντας για την αυτοδιοίκηση, είπε ότι «η αναβάθμισή της αποτελεί κρίσιμη και καθοριστική παράμετρο για την υπεράσπιση και την εμβάθυνση της Δημοκρατίας, γιατί η Δημοκρατία συμβάλλει καθοριστικά στον καλύτερο έλεγχο της εξουσίας».

«Και ο έλεγχος», συνέχισε, «συμβάλλει με τη σειρά του στη διαφάνεια, στη μη κατασπατάληση των πόρων, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της οικονομικής θέσης των πολιτών - και κύρια των μη προνομιούχων, καθώς και την διασφάλιση αναπτυξιακών προοπτικών κάθε Περιφέρειας».

Επίσης, είπε ότι «η αυτοδιοίκηση και μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, υπερασπιζόμενη δικαιώματα και ελευθερίες, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, οδηγώντας και το κράτος στην υπέρβαση της συμβατικής και ψηφιακής γραφειοκρατίας».

«Συνεισφέροντας όμως», όπως σημείωσε, «και από τη μεριά της στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης προοδευτικής ατζέντας που έχει ανάγκη η κοινωνία μας».

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου, ο γραμματέας της κεντρικής πολιτικής επιτροπής του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, δήμαρχοι της Αχαΐας, κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.