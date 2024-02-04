Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα, θα παραστεί αύριο ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 19:00 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρη Τσιόδρα, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι περιπέτειες ενός οράματος», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

