"Θέλουμε να υπηρετήσουμε τους πολίτες. Να δημιουργήσουμε μαζί τους το εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο. Ένα σχέδιο που βασίζεται σε μια ισχυρή εξωτερική και αμυντική πολιτική, σε ένα αποδοτικό κράτος και στόχο έχει τη δίκαιη ανάπτυξη για όλους" τόνισε την Κυριακή ο Στέφανος Κασσελάκης στην ομιλία του στο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

"Οι καλές ιδέες δεν έχουν κομματικές ταμπέλες. Πρέπει να μπορούμε να τις αντλήσουμε από την κοινωνία. Γι` αυτό είμαστε εδώ, για να ακούσουμε τους πολίτες και να συνδιαμορφώσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα" επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ηθικό πλεονέκτημα. Γιατί είναι ένα κόμμα διαφανές, με βούληση να πατάξει τη διαφθορά και τη διαπλοκή που ταλανίζει τη χώρα, με καθαρά χέρια. Ο εθνικός στόχος της δημοσιονομικής σταθερότητας επετεύχθη λόγω της χρηστής διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα" σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Κασσελάκης, ο πληθυσμός της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας μέσα σε μια δεκαετία μειώθηκε κατά 30.000 κατοίκους, λόγω της φυγής της νεολαίας. "Η βίαιη απολιγνιτοποίηση, το κλείσιμο των πανεπιστημιακών τμημάτων συνέβαλαν στο μαράζωμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".

"Η ανάπτυξη και η ακμή των περιφερειών οφείλει να είναι εθνικό μας στοίχημα. Αποκέντρωση τώρα" ανέφερε.



"Το σημερινό πρώτο μας περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη σύνταξη ενός πλήρως εμπεριστατωμένου αναπτυξιακού κυβερνητικού προγράμματος" πρόσθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

