«Την στιγμή που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής αποκάλυπτε με ονόματα την συνάντηση των δύο κορυφαίων υπουργών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον πρωθυπουργό. Εάν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός νομίζουν ότι θα διασωθούν με παραιτήσεις, ακόμα και κορυφαίων υπουργών έπειτα από τις συντριπτικές αποκαλύψεις του Κυριάκου Βελόπουλου, πλανώνται», αναφέρει η Ελληνική Λύση. Επισημαίνει ότι «είστε όλοι συνυπεύθυνοι, δεν σας σώζουν οι δύο παραιτήσεις».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.