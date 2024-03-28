«Την στιγμή που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής αποκάλυπτε με ονόματα την συνάντηση των δύο κορυφαίων υπουργών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον πρωθυπουργό. Εάν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός νομίζουν ότι θα διασωθούν με παραιτήσεις, ακόμα και κορυφαίων υπουργών έπειτα από τις συντριπτικές αποκαλύψεις του Κυριάκου Βελόπουλου, πλανώνται», αναφέρει η Ελληνική Λύση. Επισημαίνει ότι «είστε όλοι συνυπεύθυνοι, δεν σας σώζουν οι δύο παραιτήσεις».

