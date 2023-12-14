Φάμελλος: Να ασκήσουμε ισχυρή αντιπολίτευση για τις ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας

Την αναγκαιότητα να υπάρξει μια νέα «κοινωνική συμφωνία» για την ανατροπή της «νεοφιλελεύθερης και ακροδεξιάς» πολιτικής που υλοποιείται από την κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και μια πλατιάς συμφωνίας όλου του δημοκρατικού κόσμου για προοδευτική κυβέρνηση και την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, υποστήριξε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του σε πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσαν χθες στην Πυλαία οι Οργανώσεις Μελών Πυλαίας, Πανοράματος και Χορτιάτη-Φιλύρου της Ν.Ε. Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος: «Αν δεν υπάρξει μια νέα κοινωνική συμφωνία, μια συμφωνία "αλλαγής", απαλλαγής από τη δεξιά πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κοινωνία θα ηττάται και θα χάνει δικαιώματα, όσο και αν σε αριστερά κόμματα κάποιοι αισθάνονται καλά, αριστεροί και προοδευτικοί, αλλά μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Εμείς κάνουμε πολιτική για την κοινωνία. Δεν κάνουμε για να ικανοποιούμε την ιδεολογική μας αναζήτηση. Κι αυτό είναι η διαφορά μας με στελέχη που αποχώρησαν. Γιατί εδώ, στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μιλάμε για πολιτική που θα δώσει λύσεις στην κοινωνία. Αυτή είναι και η βάση της πολιτικής μας ενότητας».

Ανέφερε ότι «η κοινωνία δεν θέλει μόνο να αναδείξεις τα ελλείμματα του Μητσοτάκη, τα βλέπει άλλωστε στο super market, στα πρατήρια καυσίμων, στο μισθό της» και σημείωσε: «Η κοινωνία χρειάζεται να της δώσεις και λύση, να της δώσεις πρόταση, να της καταθέσεις πρόγραμμα, που να είναι και κυβερνητικό πρόγραμμα. Να υπερασπιστείς τα εθνικά συμφέροντα και τα λαϊκά συμφέροντα κι αυτό χρειάζεται μια κυβέρνηση για να μπορέσει να το κάνει και να πετύχει και την κοινωνική πλειοψηφία σε αυτά τα αιτήματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέδειξε και στην κυβερνητική του θητεία αλλά και σήμερα ότι μπορεί να ασκήσει πολιτική χωρίς εξαρτήσεις».

«Και το βλέπουμε στον προϋπολογισμό του 2024, όπου αυξάνεται η είσπραξη φόρων, το βλέπουμε στον νόμο για το φορολογικό και στο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, το είδαμε και στον νόμο για τα κόκκινα δάνεια και τα χατίρια στους servicers, σε όλα αυτά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και διαρκώς αυξάνονται τα κέρδη στο ρεύμα, στα διυλιστήρια, στις τράπεζες. Το διαθέσιμο εισόδημα συνεχώς μειώνεται και οι νέοι και οι νέες δεν έχουν προοπτική στη χώρα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα για το οποίο απαιτείται να ασκήσουμε πολιτικές για την κοινωνία», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας επισήμανε: «Υπάρχει ένα ερώτημα, αν η συζήτηση για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα εσωτερικό μας ζήτημα. Η σημερινή μας εκδήλωση αποδεικνύει ότι δεν θα υποκύψουμε στην εσωστρέφεια. Το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα δεν είναι ένα εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα της κοινωνίας».

Σχολιάζοντας την αποχώρηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως «πράγματι δεν περίμεναν την πολιτική συζήτηση, αλλά βιάστηκαν να αποχωρήσουν και από την Κεντρική Επιτροπή» και τόνισε «Αλλά δεν θα χαρούμε για κανέναν/καμία που αποχώρησε. Το κόμμα μας -το δικό μας κόμμα-, που έχει δεσμευτεί να αγωνίζεται για την κοινή υπόθεση της κοινωνίας και της προόδου, δεν μπορεί να δεχτεί και να καλωσορίσει μείωση δυνάμεων. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες δυνάμεις για να πετύχουμε τον στόχο μας. Και για αυτό πρέπει να κερδίσουμε περισσότερους πολίτες, πρέπει να κερδίσουμε περισσότερα στελέχη».

«Το πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Αντίθετα ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τον δρόμο για ανασυγκρότηση και επανεκκίνηση. Γιατί και ο Αλέξης είχε γίνει ο στόχος όλης της προπαγάνδας και όλου του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου», επισήμανε επίσης ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κατέληξε:

«Όλα αυτά, όμως, ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς αποδείξαμε με δύο συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής ότι υλοποιείται το πρόγραμμα που θέσαμε και πάμε στο τέλος του Φεβρουαρίου για το Συνέδριο. Σε ένα πολιτικό συνέδριο που θα συζητήσουμε για θέσεις και στο οποίο μπορούμε να δώσουμε πολλές απαντήσεις και λύσεις για την κοινωνία και την οικονομία. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το καθήκον μας και αυτή πρέπει να είναι η γείωσή μας με την κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.