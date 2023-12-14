Υψηλοί τόνοι και έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Θάνου Πλεύρη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, με αφορμή τα όσα υποστήριξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, για τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το 2019.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, χαρακτήρισε απαράδεκτες και προκλητικές τις επικρίσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κ. Φλωρίδη, στον οποίο καταλόγισαν ακροδεξιό λόγο.

Από την πλευρά του ο κ. Πολάκης τον κατηγόρησε για αισχρά ψεύδη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ερωτώ: Ποιος ήταν ο λόγος που την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα την κάνατε πλημμέλημα; Ποιος ήταν ο δικαιοδοτικός λόγος που υποθέσεις, όπως η Ζήμενς, τα υποβρύχια, δικάζονταν επί των ημερών σας και παρεγράφησαν τα αδικήματα αυτών που ήταν κακουργήματα; Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2019, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Καλογήρου ήταν αυτή που τον ψήφισε. Και ερωτώ: Είστε περήφανοι που μια σειρά από κατηγορουμένους που τα δικαστήρια κρίνανε ότι συνέτρεχαν στους κατηγορουμένους οι συνθήκες να κριθούν ένοχοι παρεγράφησαν τα αδικήματα λόγω ενεργητικής δωροδοκίας. Μην μας κάνετε λοιπόν μαθήματα για τις ποινές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε:

«Το ότι η δωροδοκία από πλημμέλημα έγινε κακούργημα είναι κάτι που θα σας βαραίνει. Και δεν πιστεύω ότι έγινε εισήγηση , με ανοιχτές ποινικές υποθέσεις, τις μεγαλύτερες σε επίπεδο σκανδάλων που είχαν απασχολήσει τον τόπο, να δικάζονται και να καθαρίζουν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές».

«Εμείς πιστεύουμε ότι υπήρξε ένα πλαίσιο τέτοιας χαλάρωσης των ποινών, όπου χάθηκε τελείως η ειδική και γενική πρόληψη που πρέπει να υπάρχει. Δεν υπήρχε η αίσθηση όσων δικάζονταν, ότι θα καταδικαστούν. Κάνατε ένα ποινικό κώδικα που κάποιος αν δεν θα είχε ισόβια, θα έβγαινε το πολύ σε πέντε χρόνια. Και εμείς ερχόμαστε να τα διορθώσουμε. Γιατί οι παρενέργειες αυτές πληρώνονται ακόμα και σήμερα, διότι εφαρμόζεται ο ευμενέστερος νόμος. Και σήμερα, όσοι πάνε στα δικαστήρια, άνθρωποι που έχουν εγκληματίσει πίνουνε νερό στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε υπόλογοι για αυτό και θα έπρεπε να στηρίξετε τις αλλαγές που θέλουνε επιτέλους να επαναφέρουν έναν ποινικό πλαίσιο σταθμισμένο ένα πλαίσιο δικαιοσύνης», κατέληξε ο κ. Πλεύρης

Έντονα αντέδρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τον κ. Πλεύρη ότι είπε αισχρά ψέματα για να δικαιολογήσει τον ακροδεξιό λόγο του υπουργού Δικαιοσύνης.

«Αισθάνθηκα βαθύτατα προσβεβλημένος από τα ψέματα που είπατε κ. Πλεύρη. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Οι ηπιότερες ποινές και η μετατροπή του κακουργήματος σε πλημμέλημα που ψηφίστηκε τότε, αφορούσε τους δημοσίους υπάλληλους, όχι τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία παρέμεινε ίδιος ο νόμος. Και αφορούσε αυτόν που έπαιρνε για να εκδώσει πιο γρήγορα μία άδεια στην Πολεοδομία.

Αυτά τα ξέρετε πολύ καλά κ. Πλεύρη, είστε καλός δικηγόρος, δεν είστε σκράπας. Ήρθατε εδώ και είπατε αισχρά ψέματα για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, για να δικαιολογήσετε τον ακροδεξιό λόγο εντός υπουργού του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ που έχει γίνει θεραπαινίδα του πρωθυπουργού», αντέτεινε από την πλευρά του ο κ. Πολάκης.

«Η παθητική δωροδοκία πάντοτε είναι για τον δημόσιο υπάλληλο. Αυτός που τα έδινε, είναι ενεργητική δωροδοκία και αυτός που έπαιρνε την βαλίτσα και πήγαινε και λάδωνε, έγινε πλημμέλημα για όλους. Αλλά επειδή σέβομαι την νομική επιστήμη θα παρακαλούσα τον όποιο νομικό του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τον κ. Πολάκη έξω και να του πει πόσοι την σκαπούλαραν με τον νόμο που ψήφισαν» σχολίασε ο κ. Πλεύρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

