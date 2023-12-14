Γεροβασίλη: Φαύλος κύκλος χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλών μισθών, χαμηλού βιοτικού επιπέδου

Για «φαύλο κύκλο χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλών μισθών και χαμηλού βιοτικού επιπέδου» έκανε λόγο η δ' αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής 'Αρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2024.

Μιλώντας για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ είπε ότι «το παραγωγικό μοντέλο της χώρας συνεχίζει να βασίζεται στον τουρισμό, στο real estate και στην εξαγορά κόκκινων δανείων και όχι στην υψηλή προστιθεμένη αξία. Οι μισθοί είναι από τους χαμηλότερους στην ΕΕ. Αντί να συγκλίνουμε, συνεχώς αποκλίνουμε. Την ίδια ώρα, είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό των τροφίμων, στις τιμές της βενζίνης και στα έξοδα στέγασης. Στις βασικές ανάγκες δηλαδή, εκεί που οι πολίτες καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους" ανέφερε η κυρία Γεροβασίλη.

Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο υπουργός Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης για μια «οικονομία ακόμη πιο ψηλά», η κα Γεροβασίλη είπε ότι (αντιθέτως) «η ελληνική κοινωνία μετατρέπεται σε κοινωνία υψηλών ανισοτήτων και χαμηλών προσδοκιών, υψηλής κερδοφορίας για κάποιους λίγους και χαμηλής αγοραστικής δύναμης για τους πολλούς, υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης για νοικοκυριά και μικρομεσαίους και φοροασυλίας για τους ισχυρούς». Η κυβέρνηση επισήμανε, «μιλάει για εισαγόμενο πληθωρισμό, πολύ απλά γιατί δεν θέλει να πει τη λέξη αισχροκέρδεια».

Κλείνοντας, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι η χώρα χρειάζεται μεγάλες δομικές, δίκαιες, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας την ανάγκη για στήριξη της εργασίας, για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για δίκαιο φορολογικό σύστημα, για γενναίο πρόγραμμα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, για ολιστικό σχέδιο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, για νέο παραγωγικό μοντέλο, για ελέγχους απέναντι στην αισχροκέρδεια, για ανθεκτικότητα απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

