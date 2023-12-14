Δυο ξένοι στην ίδια πορεία - Κράτησαν αποστάσεις ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά

Από διαφορετικά μετερίζια έδειξαν την αντίθεσή τους στον προϋπολογισμό στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς βρέθηκαν την Πέμπτη σε διαδήλωση ενάντια στον προϋπολογισμό ανεβάζοντας ωστόσο φωτογραφίες από ξεχωριστά σημεία της συγκέντρωσης.

Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κοινοποίησαν την παρουσία τους στη διαδήλωση των ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην πλατεία Καραϊσκάκη, χωρίς να συνυπάρχουν στα στιγμιότυπα.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος ανάρτησε φωτογραφίες από τη διαδήλωση, γράφοντας «στη σημερινή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Πλατεία Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 24ης πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης, με την Τομεάρχη Εσωτερικών, Γιώτα Πούλου, βουλευτή Βοιωτίας και πρώην δήμαρχο Λιβαδειάς και τον Μίλτο Χατζηγιάννη, πρώην βουλευτή και πρώην δήμαρχο Σκύρου.»

Ενώσαμε τις φωνές μας με την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟΕ ΟΤΑ, τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, ενάντια στη συνεχιζόμενη κυβερνητική πολιτική απαξίωσης των δημόσιων υπηρεσιών και στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, που αποτυπώνεται πλήρως στον Προϋπολογισμό της Κυβέρνησης της… pic.twitter.com/A2Eruy1yHf — Socratis Famellos (@SFamellos) December 14, 2023

Τη συμμετοχή της Νέας Αριστεράς κοινοποίησε ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, γράφοντας ότι «η χρονιά κλείνει με τον τραγικό αριθμό 173 νεκρών σε εργασιακούς χώρους, πολλοί από τους οποίους ήταν εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση» και ότι στηρίζουν «τον αγώνα τους για μόνιμη, σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας».

Η χρονιά κλείνει με τον τραγικό αριθμό 173 νεκρών σε εργασιακούς χώρους, πολλοί από τους οποίους ήταν εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση. Η ΠΟΕ ΟΤΑ αγωνίζεται για εργασία με δικαιώματα,ασφάλεια και μισθό που επιτρέπει μια ανθρώπινη ζωή και όχι επιβίωση. Στηρίζουμε τον αγώνα τους. https://t.co/jvN5wjv3Zz — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) December 14, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.