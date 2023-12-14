Λογαριασμός
Δυο ξένοι στην ίδια πορεία - Κράτησαν αποστάσεις ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά συμμετείχαν στην ίδια πορεία, αλά από μακριά ο ένας από τον άλλο

Νέα_Αριστερά

Από διαφορετικά μετερίζια έδειξαν την αντίθεσή τους στον  προϋπολογισμό στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς βρέθηκαν την Πέμπτη σε διαδήλωση ενάντια στον προϋπολογισμό ανεβάζοντας ωστόσο φωτογραφίες από ξεχωριστά σημεία της συγκέντρωσης.

Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κοινοποίησαν την παρουσία τους στη διαδήλωση των ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην πλατεία Καραϊσκάκη, χωρίς να συνυπάρχουν στα στιγμιότυπα.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ  ο Σωκράτης Φάμελλος ανάρτησε φωτογραφίες από τη διαδήλωση, γράφοντας «στη σημερινή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Πλατεία Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 24ης πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης, με την Τομεάρχη Εσωτερικών, Γιώτα Πούλου, βουλευτή Βοιωτίας και πρώην δήμαρχο Λιβαδειάς και τον Μίλτο Χατζηγιάννη, πρώην βουλευτή και πρώην δήμαρχο Σκύρου.»

Τη συμμετοχή της Νέας Αριστεράς κοινοποίησε ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, γράφοντας ότι «η χρονιά κλείνει με τον τραγικό αριθμό 173 νεκρών σε εργασιακούς χώρους, πολλοί από τους οποίους ήταν εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση» και ότι στηρίζουν «τον αγώνα τους για μόνιμη, σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας».

