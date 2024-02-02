Με τον Βασίλη Κοντοζαμάνη συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνάντηση εργασίας με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας και σύμβουλο του πρωθυπουργού για θέματα υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε το σχέδιο που υλοποιείται για τις επενδύσεις στον κλάδο της βιοτεχνολογίας και την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στο χώρο της Υγείας, όπου σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, καθώς και τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), στο ΔΣ της οποίας συμμετέχει ως Εθνικός εκπρόσωπος ο κ. Κοντοζαμάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Κοντοζαμάνης θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

