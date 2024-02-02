Γεραπετρίτης: H Ελλάδα έχει θέσει το τρίπτυχο κλίμα-ειρήνη-ασφάλεια, ως προτεραιότητα

«H Ελλάδα έχει θέσει το τρίπτυχο κλίμα-ειρήνη και ασφάλεια, ως προτεραιότητα της υποψηφιότητάς της, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στο 3ο Υπουργικό Forum Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ινδοειρηνικού, υπογραμμίζοντας ότι προσβλέπει σε συνεργασία με τις εν λόγω χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, το φόρουμ «αποτελεί ευκαιρία να ασχοληθούμε με μία σειρά καίριων κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την πράσινη μετάβαση, τον μετριασμό και την προσαρμογή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την πράσινη ναυτιλία και τον βιώσιμο τουρισμό».

«Η προστασία των ωκεανών είναι ζωτικής σημασίας. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την 9η Διάσκεψη "Our Ocean" Conference στην Αθήνα, στις 16-17 Απριλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε την εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες του Ινδο-Ειρηνικού, αναφορικά με τις δεσμεύσεις για την προστασία των ωκεανών. Η Διάσκεψη θα επικεντρωθεί επίσης, στον βιώσιμο τουρισμό, την πράσινη ναυτιλία, τη μείωση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης και την πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο» ανέφερε.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «η Ελλάδα έχει διαμορφώσει έναν Οδικό Χάρτη με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους για τη μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν πάνω από το μισό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μέσω του αέρα και του ήλιου».

Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Ελλάδας «GR-eco Islands».

Όπως ανέφερε, «αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μετατροπή των ελληνικών νησιών σε μοντέλα ενεργειακής αυτονομίας, κυκλικής οικονομίας για το νερό και τα απόβλητα, και οικολογικής κινητικότητας. Προσβλέπουμε να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία με τις χώρες του Ινδο-Ειρηνικού».

Προσέθεσε, ότι η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης συνιστά, επίσης, υψηλή προτεραιότητα της Ελλάδας.

«Έχουμε δεσμευθεί να μειώσουμε κατά το ήμισυ τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα και επίσης, να μειώσουμε την απελευθέρωση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον κατά 30%, έως το 2030» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενισχυμένη πολυμερής συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την αύξηση της ανθεκτικότητας των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών μας συστημάτων» τόνισε τέλος ο υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.