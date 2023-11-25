Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από συνεδρίαση 15 και πλέον ωρών, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση της σύμβασης «717» (ευθύνες υπουργών σχετικά με τη σύμβαση αναβάθμισης του συστήματος τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Προμαχώνα).

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στρεφόταν κατά των πρώην υπουργών Μεταφορών & Υποδομών Χρ. Σπίρτζη και Κ. Αχ. Καραμανλή αντίστοιχα, ενώ η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στρεφόταν, κατά των πρώην υπουργών Μεταφορών και Υποδομών Κ. Αχ. Καραμανλή, Κ. Χατζηδάκη, Μ. Χρυσοχοΐδη και Χρ. Σπίρτζη.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, δεν μετείχε στην ψηφοφορία (που τον αφορούσε) εκείνος εναντίον του οποίου στρεφόταν η πρόταση άσκησης δίωξης.

Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείτο απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.

Τα αποτελέσματα των μυστικών ψηφοφοριών:

1η ψηφοδόχος (Κώστας Αχ. Καραμανλής)

Ψήφισαν 298, έγκυρα 295, άκυρα 3

Επί της α' πρότασης του ΠΑΣΟΚ, για τον πρώην υπουργό Κ. Αχ. Καραμανλή (απιστία, παράβαση καθήκοντος) ψήφισαν:

Ναι: 129

Όχι: 157

Παρών: 9

Επί της β΄ πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον πρώην υπουργό Κ. Αχ. Καραμανλή (απιστία, παράβαση καθήκοντος) ψήφισαν:

Ναι: 136

Όχι: 157

Παρών: 2

2η ψηφοδόχος (Χρήστος Σπίρτζης)

Ψήφισαν 299, έγκυρα 287, άκυρα 11, λευκά 1

Επί της α' πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τον πρώην υπουργό Χρ. Σπίρτζη (παράβαση καθήκοντος) ψήφισαν:

Ναι: 127

Όχι: 152

Παρών: 8

Επί της β' πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον πρώην υπουργό Χρ. Σπίρτζη (παράβαση καθήκοντος) ψήφισαν:

Ναι: 133

Όχι: 152

Παρών: 2

3η ψηφοδόχος (Κωστής Χατζηδάκης)

Ψήφισαν 298, έγκυρα 291, άκυρα 7

Επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην υπουργό Κ. Χατζηδάκη (παράβαση καθήκοντος) ψήφισαν:

Ναι: 104

Όχι: 155

Παρών: 32

4η ψηφοδόχος (Μιχάλης Χρυσοχοΐδης)

Ψήφισαν 298, έγκυρα 292, άκυρα 6

Επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη (παράβαση καθήκοντος) ψήφισαν:

Ναι: 102

Όχι: 157

Παρών: 33

Πηγή: skai.gr

