«Ευχαριστώ» Ζελένσκι στον Μητσοτάκη για την «υποστήριξη και τη γενναία επίσκεψη στην Οδησσό»

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα» αναφέρει ο Ζελένσκι στο μήνυμά του

Μητσοτάκης ζελένσκι

Ευχαριστίες στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθύνει μέσω Τwitter ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη «σταθερή υποστήριξή του και τη γενναία επίσκεψή του στην Οδησσό».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρει ακόμη ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα», τονίζοντας ότι «μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστώ για τη σταθερή υποστήριξή σας και τη γενναία επίσκεψή σας στην Οδησσό, αγαπητέ κ. Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα. Μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

Πηγή: skai.gr

