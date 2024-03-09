«Ευχαριστώ» Ζελένσκι στον Μητσοτάκη για την «υποστήριξη και τη γενναία επίσκεψη στην Οδησσό»

Ευχαριστίες στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθύνει μέσω Τwitter ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη «σταθερή υποστήριξή του και τη γενναία επίσκεψή του στην Οδησσό».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρει ακόμη ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα», τονίζοντας ότι «μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστώ για τη σταθερή υποστήριξή σας και τη γενναία επίσκεψή σας στην Οδησσό, αγαπητέ κ. Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα. Μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

Thank you for your firm support and brave visit to Odesa, dear @KMitsotakis. We must not allow Russia to intimidate our countries or Europe as a whole. We can deter it and restore peace by acting decisively together. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2024

