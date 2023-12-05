Ευρωβουλή: Ο Κ. Αρβανίτης καταγγέλλει την κυβέρνηση στην ομιλία του για το κράτος δικαίου

Σε υψηλούς τόνους ήταν η ομιλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Αρβανίτη στη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE) με θέμα το κράτος δικαίου στην Ευρώπη και με συμμετοχή βουλευτών από τα Κοινοβούλια όλων των κρατών-μελών.

Όπως καταγράφεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ευρωβουλευτής, ο κ. Αρβανίτης αναφέρθηκε «στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, στην ανεξιχνίαστη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, στην αλόγιστη χρήση βίας από την αστυνομία και στις παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης».

Ο Κ. Αρβανίτης έκανε λόγο για την τραγωδία των Τεμπών, και κατήγγειλε το γεγονός ότι «η κυβέρνηση δεν δίνει εξηγήσεις και παρέχει πλήρη ασυλία στον τότε αρμόδιο υπουργό και νυν βουλευτή της, ο οποίος «δεν καλείται, ούτε καν να δώσει εξηγήσεις».

Η ομιλία του κ. Αρβανίτη προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή Δωδεκανήσου της ΝΔ, Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε διακόπτοντας την διαδικασία.

Ο πρόεδρος της επιτροπής LIBE, Χουάν Φερνάντο Λόπεζ Αγκιλάρ, τον ανακάλεσε στην τάξη, υπενθυμίζοντάς του ότι επί της συνεδρίασης προεδρεύει ο ίδιος, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες του Ευρωκοινοβουλίου συχνά περιλαμβάνουν και το «να ακούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

