Tην παράταση του Youth Pass έως τις 12 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από το κανάλι του στο TikTok.

«Χωρίς καπέλο αυτή τη φορά, θέλω να σας πω ότι το YouthPass πήρε παράταση έως τις 12 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω αν βοήθησε το χιούμορ, πάντως τις τελευταίες μέρες οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 20.000. Επομένως, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μπείτε στην σχετική πλατφόρμα κάντε την αίτηση. Και για εσάς που έχετε κάνει ήδη την αίτησή σας η πρώτη πληρωμή θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και η δεύτερη στις 21 Δεκεμβρίου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Πού είναι το δικό σου καπέλο; Πού είναι;» δηλώνει κατόπιν στον Πίνατ ο κ. Μητσοτάκης παίζοντας μαζί του.

Η οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, με 200.000 νέους και νέες δικαιούχους ηλικίας 18 και 19 ετών, έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Πηγή: skai.gr

