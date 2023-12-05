Κόμμα «χυλό», χαρακτήρισε την Τρίτη τον ΣΥΡΙΖΑ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Δεν μπορεί να είσαι χυλός. Δεν μπορεί να μην ξέρει ο άλλος τι είσαι», τόνισε στο OPEN. Ασκώντας κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Υπάρχει μια εξαέρωση, εγώ δεν το βλέπω καν σαν διάσπαση. Βλέπω μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη ένα κόμμα που διαλύεται, δεν χρησιμοποιώ καν τη λέξη διάσπαση. Δεν είναι σαν τις προηγούμενες διασπάσεις (...). Προφανώς, δεν φταίει μόνο ο κ. Κασσελάκης για αυτό, να είμαι ξεκάθαρος. Προφανώς, κάτι πήγε πολύ στραβά μεταξύ του '19 και του '23. Έχουμε όλη ευθύνη. Και ο Αλέξης έχει ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης. Εμείς θα κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε στρατηγοί που πολεμάνε τις μάχες του προηγούμενου πολέμου. Εμείς θέλουμε μια ατζέντα για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας εναντίον του κ. Μητσοτάκη, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, σύμφωνα με τον ίδιο, «ήθελε να είναι πολύ αρεστός σε όλους και στον κόσμο δεν άρεσε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει προτεραιότητες, έχει πράγματα που δεν μπορεί να ξάνει αμέσως. Άμα εσύ θέλεις να είσαι πολύ αρεστός τελικά δεν γίνεσαι αρεστός σε κανέναν. Το λάθος ήταν ότι θέλαμε να είμαστε αρεστοί».

«Εμείς είμαστε τοποθετημένοι με τον λαϊκό κόσμο αλλά όχι να κάνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τις τηρήσουμε (...). Εμείς θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι οι κεντρώες λύσεις δεν δουλεύουν (...)», σημείωσε.

Αναφέρθηκε στην παρουσίαση της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, λέγοντας για τη Νέα Αριστερά ότι πρέπει να υπάρχει μια νέα δύναμη που παίρνει πολύ σοβαρά τα μεγάλα επίδικα της εποχής.

«Έχει αλλάξει ο κόσμος, έχουμε πόσα χρόνια μετά το 2009, συνεχίζονται τα προβλήματα (...). Αυτό θέλει απαντήσεις. Ο κόσμος νομίζω έχει κουραστεί από την ατάκα, από τις πολιτικές κοκορομαχίες, θέλει ανθρώπους που δουλεύουν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος.

Για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως «με τις πολυδιασπάσεις ευνοείται η ενίσχυση των συντηρητικών κομμάτων και της ΝΔ», είπε: «Αυτό θα ίσχυε αν πιστεύαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα ηγεσία προσφέρει στον λαό αυτές τις λύσεις που χρειάζονται. Ότι θα έκανε μια αντιπολίτευση που θα ήταν προγραμματική και πραγματικά θα προσπαθούσε να δει ποιες είναι οι μεγάλες τομές και αυτό δεν γίνεται».

«Δεν νομίζω ότι ευνοούμε. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ των συμμαχιών. Αλλά πρέπει να είσαι κάτι, να λες κάτι, να ξέρεις τι θέλεις και μετά θα κάνεις τον συμβιβασμό (...). Μπορεί μετά με συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, με το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, να βρούμε συμβιβασμούς. Αλλά πρέπει να αρχίσεις από ένα στιβαρό κόμμα που ξέρει τι θέλει», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση εάν δηλαδή θα μπορούσε να βρεθεί πεδίο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε χαρακτηριστικά «Εγώ υποστηρίζω εδώ και χρόνια κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Ελπίζω σε πολλά θέματα (να συνεργαστούμε)».

