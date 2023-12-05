Όλες οι λεπτομέρειες για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα: Πότε θα έρθει, τι θα συζητήσουν με Μητσοτάκη

Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, με τις δύο πλευρές να προσέρχονται στο τραπέζι των συζητήσεων με θετική διάθεση.

Πρόκειται για μια «επίσκεψη αστραπή» περίπου πέντε ωρών στην Αθήνα, όπως τονίζει ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ ο Γιάννης Καντέλης. Ο Τούρκος πρόεδρος θα φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την Τουρκία στις 11 το πρωί με τρία αεροσκάφη. Θα μεταφέρουν τον ίδιο, τους συνεργάτες του αλλά και τα αυτοκίνητα με τα οποία θα μετακινηθεί.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΩΡΑ 11.00

ΑΦΙΞΗ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Τον κ. Ερντογάν θα υποδεχθεί στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης.

ΩΡΑ 11.30

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ



Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας θα διαρκέσει περίπου τρία τέταρτα, και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο γειτονικό Μέγαρο Μαξίμου.

ΩΡΑ 11.30

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Την ώρα που ο κ. Ερντογάν συναντά την κ. Σακελλαροπούλου 10 Έλληνες υπουργοί θα συναντηθούν με επτά Τούρκους ομολόγους τους. Θα συζητήσουν όλες τις διμερείς συμφωνίες που θα γίνουν, αλλά οι δυο υπουργοί Άμυνας θα έχουν χωριστή συνάντηση.

ΩΡΑ 11.30

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ν. ΔEΝΔΙΑ - ΓΙΑΣΑΡ ΓΚΙΟΥΛΕΡ ΣΤΗ ΛΑΕΔ

Οι κ. Δένδιας και Γκιουλέρ θα συναντηθούν στη Λέσχη Αξιωματικών στη Ρηγίλλης.

ΩΡΑ 12.15

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ - Χ. ΦΙΝΤΑΝ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑ - ΤΣ. ΚΙΛΙΤΣ (Μαξίμου)

Στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο Μαξίμου θα βρίσκονται εκτός από τους υπουργούς Εξωτερικών η κ. Μάρια Μπούρα και ο κ. Τσαγατάι Κιλίτς, οι δυο διπλωματικοί σύμβουλοι των δυο ηγετών όπως έγινες στο Βίλνιους και τη Νέα Υόρκη.

ΩΡΑ 13.00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Δεν θα γίνουν ερωτήσεις μετά τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Εκείνη την ώρα θα έχουν φτάσει στο Μαξίμου και όλοι οι υπουργοί από το ΥΠΕΞ και τη ΛΑΕΔ, οπότε θα ξεκινήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

13.30

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου, οπότε και θα γευματίσουν οι δυο ηγέτες και τα κυβερνητικά στελέχη, θα επικυρωθούν οι συμφωνίες που βρίσκονταν στα σκαριά το τελευταίο διάστημα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 10 - 20 ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ τω δύο κρατών, αλλά και οργανισμών των δύο κρατών. Αφορούν:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό έχουν «κλειδώσει» τα διμερή ζητήματα όπως η ανταλλαγή αξιωματικών στη Λέσβο και στη Σμύρνη μεταξύ ελληνικού και τουρκικού λιμενικού, είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση όπως πληροφορείται ο ΣΚΑΪ, η βίζα προς τους Τούρκους πολίτες για να παραμένουν έως επτά ημέρες στα ελληνικά νησιά, και αυτή η διαπραγμάτευση είναι μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών, καθώς χρειάζεται το κοινοτικό «πράσινο φως». Αρμόδια πηγή έλεγε δε, ότι γίνεται προσπάθεια για «κάτι ακόμα καλύτερο» στο μεταναστευτικό.

16.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ



