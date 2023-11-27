Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε σήμερα στις 11 το πρωί, συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος την ενημέρωσε για τις προτεραιότητες του, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι τεράστια προσπάθεια, ένα στοίχημα μεγάλο, δεν είναι απλά και μόνο η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, είναι η μοναδική στον κόσμο που ο μισός πληθυσμός της χώρας βρίσκεται σε αυτήν και συνεισφέρει σχεδόν 48% στο Α.Ε.Π. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, τα στοιχήματα ακόμη μεγαλύτερα αλλά με καθημερινή, σκληρή δουλειά στις γειτονιές, θα πάνε όλα καλά».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στην μεγάλη ευθύνη που έχει η Περιφέρεια Αττικής όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος θεωρεί μείζον θέμα την ασφάλεια σε όλους τους τομείς απάντησε λέγοντας: «Η ασφάλεια είναι το βασικό μας θέμα, ασφάλεια από υγειονομικούς κινδύνους όπως είναι τα σκουπίδια, ασφάλεια από τη μέση παραβατικότητα στις γειτονιές μας και ασφάλεια από τις φυσικές καταστροφές. Ήδη συζητάμε με την κυβέρνηση μια σειρά ζητημάτων για να τελειώσουμε με όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει αρρυθμίες και παθογένειες στο παρελθόν μιας και είναι διαχρονικό το πρόβλημα των επικαλύψεων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο άμεσοι στα θέματα αυτά.»

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη τον νέο Περιφερειάρχη και του ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

