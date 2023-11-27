Τετ α τετ σε ψαροταβέρνα στον Προφήτη Ηλία στον Πειραία είχαν το απόγευμα σήμερα ο επικεφαλής του ΠΡΑΤΤΩ, Νίκος Κοτζιάς με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Οι δύο τους γευματίζουν και συζητούν την ώρα που οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαίες μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νίκου Κοτζιά για την ανάπτυξη ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

