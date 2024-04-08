Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: O Μητσοτάκης δεν τήρησε την υπόσχεσή του για τηλεκπαίδευση στα γυμνασιόπαιδα της Γαύδου

Ανάρτηση στα social media έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης σχετικά με την τηλεκπαίδευση στα γυμνασιόπαιδα του νησιού

Κασσελακης

«Πριν από ένα χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε δημόσια στους ακρίτες της Γαύδου ότι τα δύο γυμνασιόπαιδα του νησιού θα έχουν τηλεκπαίδευση, ώστε να μπορούν μένοντας στον τόπο τους, να λαμβάνουν από το Κράτος την εκπαίδευση που λαμβάνουν όλοι οι συνομήλικοί τους», επισημαίνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψή του στη Γαύδο, συνάντησε και την Έφη Γεωργακά, μητέρα του 14χρονου Νικόλα και της 13χρονης Κέλλυ, για να δει «αν ο πρωθυπουργός τήρησε την υπόσχεσή του». «Το αποτέλεσμα το φαντάζεστε», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ Γαύδος τηλεκπαίδευση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark