«Πριν από ένα χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε δημόσια στους ακρίτες της Γαύδου ότι τα δύο γυμνασιόπαιδα του νησιού θα έχουν τηλεκπαίδευση, ώστε να μπορούν μένοντας στον τόπο τους, να λαμβάνουν από το Κράτος την εκπαίδευση που λαμβάνουν όλοι οι συνομήλικοί τους», επισημαίνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψή του στη Γαύδο, συνάντησε και την Έφη Γεωργακά, μητέρα του 14χρονου Νικόλα και της 13χρονης Κέλλυ, για να δει «αν ο πρωθυπουργός τήρησε την υπόσχεσή του». «Το αποτέλεσμα το φαντάζεστε», κατέληξε.

