Παρακολουθήστε ζωντανά το debate μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του/της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στο "Eurovision Debate" συμμετέχουν οι Walter Baier (Αυστρία, Ευρωπαϊκή Αριστερά), Sandro Gozi (Ιταλία, Renew Europe Now), Ursula von der Leyen (Γερμανία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), Terry Reintke (Γερμανία, Ευρωπαίοι Πράσινοι) και Nicolas Schmit (Λουξεμβούργο, Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών).

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνεργασίες με όσους είναι υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Πούτιν και υπέρ του κράτους δικαίου

Tη σημασία να τεθούν ξεκάθαρες αρχές σε σχέση με το με ποιους θα υπάρξει συνεργασία μετά τις ευρωεκλογές υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν και υποψήφια του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην τηελεμαχία για το ποιος θα είναι επικεφαλής της Επιτοτροπής, ξεκαθαρίζοντας ότι κάποιος πρέπει να είναι υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Πούτιν, υπέρ της Ευρώπης και υπέρ του κράτους δικαίου.

Νίκολας Σμιτ: Δεν θεωρώ ότι το ΕΛΚ ή η ευρωομάδα "Ταυτότητα και Δημοκρατία" είναι δημοκρατικές δυνάμεις

"Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις αλλά δεν θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ/ ECR) ή η ομάδα "Ταυτότητα και Δημοκρατία" (ID) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δημοκρατικές δυνάμεις", ανέφερε ο Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων και υποψήφιος των Σοσιαλιστών για την προεδρία της Κομισιόν, Νίκολας Σμιτ, κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της επόμενη πενταετία.

Το debate, το οποίο διοργανώνει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), δίνει την ευκαιρία σε πολίτες της Ευρώπης να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους και συγκεκριμένα από το κοινό που βρίσκεται στην αίθουσα της ολομέλειας, από θεατές που παρευρίσκονται στις κατά τόπους εκδηλώσεις των Γραφείων του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 8 χώρες της ΕΕ που συμμετέχει σε αυτή την καινοτομία, θέτοντας ένα ερώτημα ζωντανά κατά τη διάρκεια του Eurovision Debate, απευθείας από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Θα συζητηθούν θέματα γύρω από:

Οικονομία και θέσεις εργασίας

Άμυνα και ασφάλεια

Κλίμα και περιβάλλον

Δημοκρατία και ηγεσία

Μετανάστευση και συνοριακή πολιτική

Καινοτομία και τεχνολογία

Τη συζήτηση συντονίζουν οι Martin Řezníček (Czech TV, Τσεχία) και Annelies Beck (VRT, Βέλγιο).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν επίσης να απαντήσουν σε εξατομικευμένες ερωτήσεις «υπό το φως του προβολέα» από τους συντονιστές. Η νέα αυτή μορφή ερωταπαντήσεων, γνωστή ως «spotlight», θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στο ντιμπέιτ του 2024.

Οι υποψήφιοι θα μιλήσουν στα αγγλικά και θα παρέχεται διερμηνεία σε 24 γλώσσες.

Η κλήρωση που πραγματοποίησε η EBU στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Μαΐου, καθόρισε τη θέση των υποψηφίων στη σκηνή της συζήτησης, τον πρώτο ομιλητή για κάθε θέμα και τη σειρά των συνεντεύξεων «spotlight».

Η θέση των υποψηφίων στη σκηνή θα είναι η εξής (από αριστερά προς τα δεξιά): Ursula von der Leyen, Nicolas Schmit, Terry Reintke, Sandro Gozi, Walter Baier.

Κάθε υποψήφιος/α θα πάρει τον λόγο πρώτος/η σε μία τουλάχιστον θεματική ενότητα, με την εξής σειρά: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Ursula von der Leyen, Walter Baier, Terry Reintke, Nicolas Schmit.

Η σειρά των συνεντεύξεων «in the spotlight» θα είναι η ακόλουθη: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Terry Reintke, Ursula von der Leyen, Walter Baier.

