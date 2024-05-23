«Όλες οι προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς είναι κοστολογημένες και ήδη έχουν δοθεί απαντήσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Βούλα Κεχαγιά, μιλώντας στον Real Fm.

Είπε μεταξύ άλλων ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ «προβλέπει μεν μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά οι πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες θα φορολογηθούν». «Θα φορολογηθούν τα μερίσματα τα οποία φορολογούνται με έναν φόρο της τάξης 5%, την ώρα που ένα οικογενειακό εισόδημα της τάξης των 30.000 ευρώ φορολογείται με έναν πάρα πολύ υψηλό δείκτη. Θα υπάρξει άπαξ υπερφορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, έκτακτη φορολόγηση, στο ύψος του 90%, και επίσης φορολόγηση των διυλιστηρίων και των εσόδων τους», ανέφερε.

Σε σχέση με τον ΦΠΑ σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει στην κυβέρνηση όλον αυτόν τον καιρό να τον μειώσει και πως «το έχουν εφαρμόσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες με απόλυτη επιτυχία και επίσης είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Απρίλιο του 2022». «Από τον ΦΠΑ και τους έμμεσους φόρους η κυβέρνηση είχε το 2022 και το 2023 υπεραπόδοση σε φόρους, υπερέσοδα από φόρους, της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ», επισήμανε.

Ερωτηθείσα για δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» και το επίδομα ανεργίας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάτι τέτοιο αποτυπωμένο, για κατάργηση του επιδόματος ανεργίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

