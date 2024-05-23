Πλεύση Ελευθερίας: «Θέλεις Ζωή και στην Ευρωβουλή;» - Δείτε το προεκλογικό σποτ

Με σύγχρονα κοινωνικά μηνύματα και έναν σύντομο απολογισμό της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας των έξι βουλευτών της, η Πλεύση Ελευθερίας και η Πρόεδρος Ζωή Κωνσταντοπούλου ρίχνονται με ένα «ανατρεπτικό και πρωτότυπο» προεκλογικό βίντεο στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Στην εισαγωγή του δεκάλεπτου προεκλογικού βίντεο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνει χαρακτηριστικά: «Εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσουμε να σας ενοχλούμε» δίνοντας έμφαση στην 10μηνη αδιάκοπη παρουσία της κοινοβουλευτική ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας με πάνω από 800 ουσιαστικές παρεμβάσεις.

«Θέλεις Ζωή και στην Ευρωβουλή;» και «Δεν κοιτάμε ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά, κοιτάμε Μπροστά!» είναι τα συνθήματα που κυριαρχούν στο ιδιαίτερο προεκλογικό βίντεο που επιδιώκει να πείσει τους πολίτες κάθε ηλικίας να πάνε στις κάλπες της 9ης Ιουνίου.

Στο βίντεο, δίνεται φωνή και στους έξι βουλευτές που αγωνίζονται με καθημερινές παρεμβάσεις για σημαντικά θέματα όπως η ενίσχυση των καλλιτεχνών, η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καλή και ποιοτική παιδεία, η διεκδίκηση της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Επιπλέον, προβάλλονται στιγμές από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας υψώνοντας έντονους αντιπολιτευτικούς τόνους για θέματα όπως η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών, η βάναυση και άδικη μεταχείριση του αγροτικού κόσμου, η ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού στις πυρκαγιές όπως και στις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας, καθώς επίσης και η εκκωφαντική απουσία των βουλευτών της κυβέρνησης στην ολομέλεια της Βουλής.



«Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.

Και με αγάπη και με επιμονή

και με διεκδίκηση και με παρουσία».

