Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη, έδωσε συγχαρητήρια στην Αστυνομία, ενώ τόνισε ότι «η επιτυχία αυτή αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης, του επαγγελματισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος».

Αναλυτικά η δήλωση του Μ. Χρυσοχοΐδη:

«Θέλω να συγχαρώ τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ για την οργανωμένη και συστηματική δουλειά, που είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης, του επαγγελματισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η αδιάκοπη προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών μας είναι ανεκτίμητη και αξίζει την αναγνώριση και τον έπαινο όλων μας.

Με τέτοιες επιτυχίες, η εμπιστοσύνη μας στην Ελληνική Αστυνομία ενισχύεται ενώ επιβεβαιώνεται η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το έργο τους. Η κοινωνία μας μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αφοσιωμένοι επαγγελματίες που εργάζονται ακούραστα για την προστασία μας.

Συνεχίζουμε ενωμένοι στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας για την ασφάλεια της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

