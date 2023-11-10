Ευάγγελος Αντώναρος στον ΣΚΑΪ: «Μια ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε έλεγχο στο παρασκήνιο»

«Έχουν συμπληρωθεί περίπου επτά εβδομάδες από την εκλογή Κασσελάκη και από την πρώτη μέρα υπήρχαν υπερβολικές αντιδράσεις, ξεκίνησε η πολιτική αμφισβήτηση», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο Ευάγγελος Αντώναρος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Θα περίμενα να μετρούν τα λόγια τους αυτοί που αμφισβητούν τον Στέφανο Κασσελάκη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς για τις διαγραφές ο ίδιος απάντησε: «Kαλά έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης και τους παρέπεμψε με το ερώτημα της διαγραφής»

«Μια ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε έλεγχο στο παρασκήνιο»

«Άνθρωποι στο παρασκήνιο ασκούσαν περισσότερο έλεγχο και επιρροή πολιτικά από όσο τους αναλογούσε. Μιλάμε για 1300 ανθρώπους ενώ είναι 170.000 μέλη. Έχουμε να κάνουμε με μία αμφισβήτηση με υπερβολικούς όρους. Αυτά τα άτομα είχαν μάθει να κάνουν κουμάντο στον ΣΥΡΙΖΑ»

«Εγώ το αντιλαμβάνομαι ως περιφρόνηση προς τους 150.000 που πήγαν να ψηφίσουν. Χίλιοι άνθρωποι αμφισβητούν την άποψη των 150.000; Αυτό είναι δημοκρατικό;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε σχετικά με όσα έχουν ακουστεί για τον Στέφανο Κασσελάκη: «Αν κάποιος μου έλεγε ότι είμαι φυτευτός θα είχα προσφύγει στη δικαιοσύνη, αυτά τα λόγια δείχνουν μία απελπισία για μένα».

«Όσοι έχουν υπογράψει αποτελούν το 1% των μελών, δεν μπορούν οι 150.000 να σέρνονται από τα θέλω τους. Περίμεναν από την πρώτη ημέρα να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του ο κασσελάκης, αυτό γίνεται σιγά σιγά»

«Αν τα άτομα αυτά αποδεχθούν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας τότε κανείς δεν περισσεύει»

«Εγώ πιστεύω ότι η Αριστερά έχει προσφέρει, αλλά η ''αριστερίλα'' με ενοχλεί»

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του κ. Γιώργου Σταθάκη ο ίδιος απάντησε: «O καθένας κρίνεται από αυτά που λέει, εμένα ονομαστικά με έβαλε στην τάση των εισελθόντων, δεν έκρυψα ότι ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος του Κώστα Καραμανλή αλλα προσβάλλομαι όταν κάποιος προσπαθεί να μου βάλει την στάμπα του Δεξιού, εγώ πιστεύω ότι η Αριστερά έχει προσφέρει, αλλά η ''αριστερίλα'' με ενοχλεί, κάνουν τις ιδέες τους επάγγελμα».

«Η προσπάθεια να συνδέσουν δύο πρόσωπα και να δημιουργήσουν ένα δίδυμο παργνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχει ο Νίκος Παππάς, η Όλγα Γεροβασίλη , η Θεοδώρα Τζακρη , ο Γιώργος Τσιπρας και η κ. Αυγέρη», είπε για την σχέση του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη ενώ παράλληλα πρόσθεσε:

«Πιο συχνά από όλους αντιδρά ο υποφαινόμενος, εγώ διεκδικώ καμία θέση υπαρχηγού; Ασφαλώς και όχι, επομένως δεν είναι η πυκνότητα των δημόσιων τοποθετήσεων αυτή που καθορίζει την επιρροή. Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει έλεγχο των πραγμάτων».

«Είχα πει πως ''ο Σημίτης είναι ο αρχιερέας της διαπλοκής''»

Ερωτηθείς για την στάση του κ. Κασσελάκη να μην παρευρεθεί στην εκδήλωση για τον Κώστα Σημίτη και την αιχμηρή δήλωση ο ίδιος είπε πως « Και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια δήλωση, είχα πει ότι ''ο Σημίτης είναι ο αρχιερέας της διαπλοκής'', ο Σημίτης κάλυπτε άλλους που έκαναν υποπτες συναλαγές δια της παρουσίας του και έλεγε το γνωστό ''να πανε στα δικαστήρια''».

Πηγή: skai.gr

