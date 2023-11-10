Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με το βλέμμα στραμμένο στο ελληνοτουρκικό συμβούλιο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν, η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται και στοχεύει, παρά τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες που προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, να διαφυλάξει και να διατηρήσει το καλό κλίμα και την προσέγγιση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου.

«Φυσικά, δεν είναι εύκολο να βρούμε χώρο για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων µε όλα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά µας» είχε παραδεχτεί πρόσφατα, ο πρωθυπουργός στο συνέδριο του «Economist», δεδομένης της στάσης που τηρεί ο Ταγίπ Ερντογάν έναντι της Χαμάς, όμως η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην θετική ατζέντα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Ακριβώς αυτή τη στάση επιβεβαίωσε και στη συνέντευξή του στο Politico, κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι προσβλέπει στη βελτίωση της σχέσης της Ελλάδας με την Τουρκία, σημειώνοντας ότι έχει ήδη υπάρξει μια «αλλαγή ύφους» τους τελευταίους μήνες. Παρά τις επίμονες διαφωνίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας -ιδίως τη συνεχιζόμενη διαμάχη για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο- ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ελπίζει ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να συνεργαστούν. «Ήμουν πάντα ανοιχτός υποστηρικτής του ότι η Τουρκία πρέπει να υποστηριχθεί οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή αυτή τη στιγμή φιλοξενεί εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες», είπε. «Υπάρχουν win-win τομείς που μπορούμε να δουλέψουμε μαζί».

Εν μέσω διεθνών διεργασιών, πάντως, για τη σύρραξη στο Ισραήλ, Ελλάδα και Τουρκία συνεχίζουν την προεργασία για τη συνάντηση κορυφής της Θεσσαλονίκης , με εντατικού ρυθμούς και ταυτόχρονα και µε συγκρατημένη αισιοδοξία, βασιζόμενη σε τρεις πυλώνες:

-τις συνομιλίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν,

-τις συναντήσεις των αρμοδίων για τον πολιτικό διάλογο υφυπουργών Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Μπουράκ Ακσαπάρ

- τις διαπραγματεύσεις για τη λεγόμενη «θετική ατζέντα», τις οποίες χειρίζεται από ελληνικής πλευράς ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

«Το να πλεύσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ήρεμα νερά είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Πιστεύω ότι αυτό χαρακτηρίζει και τα επόμενα βήματα αυτής της συζήτησης που γίνεται μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας, χωρίς κανείς να μπορέσει να είναι σε θέση να προδικάσει, ούτε το τέλος, ούτε τις εξελίξεις», τόνισε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, κατά την ενημέρωση που έκανε στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών και Άμυνας.

«Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές στοχεύσεις που έχει κάθε χώρα, τις διαφορετικές θεωρίες, βλέψεις, ευαισθησίες, παρ όλα αυτά, καμία από τις δύο χώρες - αλλά και καμία άλλη χώρα της Ανατολικής Μεσογείου - δεν θέλει να ζει μέσα σε μια συνθήκη αυξημένης ανασφάλειας, δεν θέλει να ζει σε μια περιοχή η οποία πραγματικά δοκιμάζεται από μία μεγάλη σύγκρουση που γίνεται στη Μέση Ανατολή», τόνισε η κ. Παπαδοπούλου και συμπλήρωσε πως «μέσα σε αυτό το πολύ ρευστό περιβάλλον, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία χώρα η οποία θα ήθελε να γίνει ακόμα πιο ρευστό το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ ρευστό, για πάρα πολλούς παράγοντες και κανείς δεν θέλει να το κάνει χειρότερο. Όλοι θέλουμε να διατηρήσουμε την ηρεμία, τη σταθερότητα, την ειρήνη στη χώρα μας, στην περιοχή μας και βεβαίως την ευημερία του ελληνικού λαού πάνω από όλα».

Η «θετική ατζέντα» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας περικλείει 29 και πλέον θεματικές ενότητες οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, από το εμπόριο και την αγροτική ανάπτυξη μέχρι τη ναυτιλία και τον τουρισμό, προχωρά µε ικανοποιητικούς ρυθµούς με στόχο να υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα σε καλό επίπεδο συνεχίζονται και οι συνομιλίες για το μεταναστευτικό- προσφυγικό ζήτημα, όπου καταγράφεται διάθεση και από τις δύο πλευρές για καλύτερη συνεργασία. Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης υπάρχει συνεννόηση με την Τουρκία για το μεταναστευτικό και παρατηρείται ήδη μεγάλη μείωση των ροών διαρκώς, σημειώνοντας πως η μείωση των ροών έφτασε το 43% και το Νοέμβριο εκτίμησε ότι η πτώση των μεταναστευτικών ροών θα ξεπεράσει το 70%.

Στοιχεία, που σαφώς είναι ενθαρρυντικά, αλλά όπως είπε ο κ. Καιρίδης, θα πρέπει η χώρα να παραμείνει προσεχτική. Πάντως όπως σημείωσε οι τουρκικές αρχές ασφαλείας συνεργάζονται με έναν τρόπο που δεν το έκαναν στο παρελθόν και έχουν ελέγξει και τον Εβρο, στο χερσαίο σύνορο και στο Αιγαίο που είναι επίσης δύσκολο.

Σύμφωνα µε πληροφορίες, οι δύο χώρες έχουν κατάληξη σε μία επί της αρχής συμφωνία για την ανάσχεση του Μεταναστευτικού, η οποία εφόσον οριστικοποιηθεί θα αναβαθμίσει στο σύνολό της τη συνεργασία στο κρίσιμο αυτό πεδίο, και ιδιαίτερα τη δύσκολη συγκυρία που προκαλεί η αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία αυτή προβλέπει την άμεση συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων αξιωματικών των δύο Λιμενικών σωμάτων που θα εγκατασταθούν στα παράλια της Τουρκίας κάποιοι Έλληνες και στα ελληνικά παράλια κάποιοι Τούρκοι αξιωματικοί αντίστοιχα. Στόχος η βελτιστοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας που θα δρασει αποτρεπτικά ως προς τις μεταναστευτικές ροές.

Πηγή: skai.gr

