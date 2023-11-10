Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, τα στελέχη της «Ομπρέλας» αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι είχε πέσει και το ενδεχόμενο οι ανακοινώσεις για την έξοδο από το κόμμα να γίνουν σήμερα πριν από τη συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου, χωρίς, όμως η πλειοψηφία να το υποστηρίζει.

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στα social media μεταξύ «νεοπροεδρικών» και «ομπρέλας» προϊδεάζει για μια Κεντρική Επιτροπή, που εκτός από ιστορική θα κινηθεί σε πολύ υψηλούς τόνους. Αρκετοί υποστηρίζουν πως έξω από το ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση θα μαζευτεί αρκετός κόσμος που θα αναμένει τις εξελίξεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και η χθεσινή επίσημη δημοσιοποίηση του κειμένου των 1.300 στελεχών της «Ομπρέλας», που προαναγγέλλουν την αποχώρησή τους, δυναμίτισε ακόμα πιο πολύ το κλίμα.

Η αριστερή πτέρυγα ετοιμάζει πλέον τα διαδικαστικά για την αποχώρηση, συντάσσει το πολιτικό κείμενο που θα καταθέσει στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο και μετρά τις δυνάμεις που έχει. Οι συνεδριάσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου και με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των Ευκλείδη Τσακαλώτου, Νίκου Φίλη, Νίκου Βούτση, Πάνου Σκουρλέτη και Δημήτρη Βίτσα στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο.

Πώς θα κινηθούν από τη Δευτέρα στην «Ομπρέλα»; Δεν μιλούν εξαρχής για δημιουργία κόμματος, αλλά για μια πρωτοβουλία που σε πρώτη φάση θα απευθυνθεί σε προσωπικότητες, σε κινήσεις, σε φορείς κλπ. Θα υπάρχει μια ηγετική ομάδα που θα προωθεί τις απαιτούμενες δράσεις. Θα είναι ένα ανοιχτό μεταβατικό σχήμα που στην πορεία θα σχηματοποιηθεί σε κόμμα προκειμένου να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Μέχρι να έρθει εκείνη ώρα, όμως αναμένεται να μεσολαβήσει ένα καυτό Σαββατοκύριακο.

Η Κεντρική Επιτροπή, όπως είναι γνωστό, δεν θα γνωμοδοτήσει για τις διαγραφές και αυτό προβληματίζει ακόμα πιο πολύ τα μέλη της τάσης. Μιλούν για «καθεστώς ομηρίας» που θέλει να θέσει η πλευρά της ηγεσίας τα τέσσερα στελέχη, αφού η επόμενη συνεδρίαση της Κ.Ε. θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Η πλευρά της πλειοψηφίας αναμένεται να κρατήσει σκληρή γραμμή και ο Στέφανος Κασσελάκης δεν προτίθεται να κάνει πίσω στο θέμα των διαγραφών. Δεν έχει λόγο, άλλωστε από τη στιγμή που η διάσπαση έχει αποφασιστεί. Και η προεδρική τάση συνεδρίασε χθες και αυτό που ζητούν τα μέλη της είναι η πολιτική καταδίκη ανάρμοστων συμπεριφορών.

Την πόρτα της εξόδου στους διαφωνούντες τη δείχνουν πολλά στελέχη με τις τοποθετήσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. «Ο τρόπος με τον οποίο έχουν μιλήσει με προσβάλλουν εμένα προσωπικά και πολλούς άλλους. Δηλαδή δεν γίνεται να λες ότι είμαι σ' ένα κόμμα το οποίο είναι της διαπλοκής, έχει διαπλοκή, μπήκε φυτευτός ο πρόεδρος. Αν είχα εγώ αυτές τις απόψεις δε θα ένιωθα ότι με χωράει αυτός ο χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ρήγας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Χθες πραγματοποιήθηκε μια νέα συνεδρίαση των στελεχών που ανήκουν στο περιβάλλον της Έφης Αχτσιόγλου. Αυτή τη φορά με πιο περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, γύρω στους 130. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το σενάριο το συγκεκριμένο «μπλοκ» να καταθέσει δικό του κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Δεν θα μιλά για αποχώρηση, θα καταδικάζει τις τέσσερις διαγραφές και θα αναφέρεται στη διαλυτική κρίση που ταλανίζει το κόμμα. Στη συνεδρίαση εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, την ευθύνη της ηγεσίας, το πολιτικό κλίμα και την απαξίωση του χώρου.

