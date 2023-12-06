Αποκλειστική συνέντευξη Ερντογάν στην «Καθημερινή»: «Στη διεθνή δικαιοσύνη για όλα τα προβλήματα»

Με τη θέση ότι η Αγκυρα επιθυμεί να συμπεριληφθούν σε πιθανή προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη περισσότερα θέματα, «αλληλένδετα» με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, καταφθάνει αύριο το πρωί στην Αθήνα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην αποκλειστική συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ο κ. Ερντογάν σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν πολλά αλληλένδετα θέματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να τα εξετάσουμε ως ένα σύνολο. Δεν είναι σωστή η επιλεκτική προσέγγιση».

Ο κ. Ερντογάν αναφέρει ότι η τουρκική βούληση για επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων «είναι ισχυρή» και ζητεί «παρόμοια προσέγγιση» και χωρίς «εξωτερικές παρεμβάσεις και από την ελληνική πλευρά».

Ο Τούρκος πρόεδρος λέει επίσης ότι η δήλωσή του «μπορεί να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» αφορούσε «τρομοκρατικά στοιχεία που απειλούν την ασφάλεια της χώρας μας» και υπογραμμίζει ότι «η δομική ακεραιότητας της Αγίας Σοφίας δεν θα ζημιωθεί τόσο υλικά όσο και πνευματικά».

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ζητεί την αρωγή της Ε.Ε. αλλά και της διεθνούς κοινότητας.

